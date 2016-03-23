Savcılık itiraz etti, serbest bırakılan ÖHD'li avukatlardan 2'si tutuklandı!

16 Mart’ta eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 7’si avukat olmak üzere 27 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın tutuklama talebinin mahkemece kabul edilmesinin ardından, 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan avukatlardan Hüseyin Boğatekin, Ramazan Demir, Ayşe Acinikli ve ve Ayşe Gösterişlioğlu'nun tutuklanmasına karar verilirken, Tamer Doğan, Şefik Çelik ve Adem Çalışçı hakkında ise savcının tutuklama talebi reddedildi. Çağlayan Adliyesi'nde dün gece yarısına kadar devam eden duruşmada Hüseyin Boğatekin ve Ayşe Gösterişlioğlu tutuklandı.

Yakalama kararından sonra, avukat Hüseyin Boğatekin, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde tutuklu iki öğrencinin duruşmasını beklediği sırada gözaltına alındı. Boğatekin'nin duruşmasına girmeye hazırlandığı iki tutuklu öğrenciden birinin tahliye edildiği öğrenildi.

Savcılığın serbest bırakılma kararına sabah yaptığı itiraz reddedilmişti. Ret kararına da itiraz eden savcılığın, itirazı bu kez kabul edildi. İtirazın ardından 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü sulh ceza hakimliğinden serbest kalan 7si avukat 27 kişi için savcı itiraz etmiş, tutuklanmalarını talep ediyor. Av. Hüseyin Boğatekin adliyede duruşma beklediği esnada hakkında yakalama çıktığı iddiasıyla gözaltında alındı!” dedi.