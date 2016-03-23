T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılık itiraz etti, serbest bırakılan ÖHD'li avukatlardan 2'si tutuklandı!

ÖHD'li avukatlar 16 Mart'ta gözaltına alınmış 19 Mart'ta serbest bırakılmıştı

23 Mart 2016 09:25

16 Mart’ta eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 7’si avukat olmak üzere 27 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın tutuklama talebinin mahkemece kabul edilmesinin ardından, 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan avukatlardan Hüseyin Boğatekin, Ramazan Demir, Ayşe Acinikli ve ve Ayşe Gösterişlioğlu'nun tutuklanmasına karar verilirken, Tamer Doğan, Şefik Çelik ve Adem Çalışçı hakkında ise savcının tutuklama talebi reddedildi. Çağlayan Adliyesi'nde dün gece yarısına kadar devam eden duruşmada Hüseyin Boğatekin ve Ayşe Gösterişlioğlu tutuklandı. 

Yakalama kararından sonra, avukat Hüseyin Boğatekin, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde tutuklu iki öğrencinin duruşmasını beklediği sırada gözaltına alındı. Boğatekin'nin duruşmasına girmeye hazırlandığı iki tutuklu öğrenciden birinin tahliye edildiği öğrenildi.

Savcılığın serbest bırakılma kararına sabah yaptığı itiraz reddedilmişti. Ret kararına da itiraz eden savcılığın, itirazı bu kez kabul edildi. İtirazın ardından 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü sulh ceza hakimliğinden serbest kalan 7si avukat 27 kişi için savcı itiraz etmiş, tutuklanmalarını talep ediyor. Av. Hüseyin Boğatekin adliyede duruşma beklediği esnada hakkında yakalama çıktığı iddiasıyla gözaltında alındı!” dedi.

ETİKETLER

huseyın boğatekintutuklamaçağlayan adliyesiöhdözgürlükçü hukukçular derneğiöhdli avukatlarkck avukatlar davası

İlgili Haberler

İstanbul'da operasyon; Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri gözaltına alındı

16 ilçede 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri 3 gündür gözaltında; İstanbul Barosu sessiz

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’ne üye 9 avukat 16 Mart sabahı gözaltına alındı

Savcılık itiraz etti, serbest bırakılan ÖHD'li avukatlardan 4'ü hakkında tutuklama kararı çıktı!

ÖHD'li avukatlar 19 Mart'ta serbest bırakılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24