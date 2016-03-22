Savcılık itiraz etti, serbest bırakılan ÖHD'li avukatlardan 4'ü hakkında tutuklama kararı çıktı!

16 ilçede 32 adrese 16 Mart’ta eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 7’si avukat olmak üzere 27 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın tutuklama talebinin mahkemece kabul edilmesinin ardından, 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan avukatlardan Hüseyin Boğatekin, Ramazan Demir, Ayşe Acinikli ve Ayşe Gösterişlioğlu'nun tutuklanmasına karar verilirken, Tamer Doğan, Şefik Çelik ve Adem Çalışçı hakkında ise savcının tutuklama talebi reddedildi.

Yakalama kararından sonra, avukat Hüseyin Boğatekin, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde tutuklu iki öğrencinin duruşmasını beklediği sırada gözaltına alındı. Boğatekin'nin duruşmasına girmeye hazırlandığı iki tutuklu öğrenciden birinin tahliye edildiği öğrenildi.

Savcılığın serbest bırakılma kararına sabah yaptığı itiraz reddedilmişti. Ret kararına da itiraz eden savcılığın, itirazı bu kez kabul edildi. İtirazın ardından 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü sulh ceza hakimliğinden serbest kalan 7si avukat 27 kişi için savcı itiraz etmiş, tutuklanmalarını talep ediyor. Av. Hüseyin Boğatekin adliyede duruşma beklediği esnada hakkında yakalama çıktığı iddiasıyla gözaltında alındı!” dedi.

Cumartesi günü sulh ceza hakimliğinden serbest kalan 7si avukat 27 kişi için savcı itiraz etmiş, tutuklanmalarını talep ediyor. — ÖHD İstanbul Şubesi (@ohdistanbul) 22 Mart 2016

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla, 24 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Avukat Mustafa Rüzgar, avukat İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol talebiyle, yedisi avukat 27 kişi ise tutuklama talebiyle 18 Mart akşamı hakimliğe sevk edildi. Adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen ikisi avukat dört kişi serbest bırakıldı.

Avukatlar Ayşe Başar, Ramazan Demir, Tamer Doğan, Adem Çalışçı, Şefik Çelik, Hüseyin Boğatekin, Ayşe Acinikli ile 20 kişi de tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece 19 Mart’ta serbest bırakılmıştı.