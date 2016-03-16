İstanbul'da operasyon; Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyeleri gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda aralarında Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 9 avukat olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel harekât ve polis helikopteri desteğiyle başta Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Avcılar, Esenler, Kadıköy ve Sultangazi olmak üzere 16 ilçedeki 32 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında ÖHD’li avukatların da olduğu 29 kişi gözaltına alındı. ÖHD, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Sabah erken saatlerde hiçbir gerekçe gösterilmeden bazı üyelerimiz evleri aranarak gözaltına alındı” dendi. Aynı açıklamada, İrfan Arasan, Ayşe Acinikli, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir’in gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Gerekçe yerine "soruşturma numarası"

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre de, ÖHD Eş Başkanı Avukat Banu Güveren yaptığı açıklamada, gözaltı ve arama için hiçbir gerekçe gösterilmediğini veya söylenmediğini belirtti. Güveren, “Elimizde sadece bir soruşturma numarası var” dedi. Güveren, arama emrinde de gerekçe veya detay belirtilmediğini, sadece “Evleri, işyerleri, araçları aransın” yazdığını ve dosyada gizlilik kararı olduğunu ifade etti. Arama kararlarında isim bile belirtilmedi.

“Aramalar hukuka uygun gerçekleşmedi”

Meslektaşlarını ev aramalarının da hukuka uygun gerçekleştirilmediğini belirten Güveren, gözaltına alınan meslektaşlarının avukatları beklenmeden aramalara başlandığını söyledi. Güveren, "Baro gözlemcisi ve savcı da aramalar sırasında hazır bulundu fakat gözaltına alınan meslektaşlarımızın avukatları gelmeden aramalara başlandı. Mesleki evrakları da el konuldu" dedi.

Avukat Ayşe Başar'ın evindeki arama sürüyor. Arama tamamlandığında sekiz avukat da Emniyet Müdürlüğüne götürülecek. Avukatlardan Mustafa Rüzgar da gözaltına alındı.

Dernek, "Gözaltına alınan meslektaşlarımız için bugün saat 12:00’de Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Operasyon İstanbul 6. Sulh Ceza mahkemesinin arama kararına dayandırılıyor

Avukatlar, 2012 yılında cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili açılan bir soruşturma kapsamında örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. BirGün'ün haberine göre de, Operasyon dün İstanbul 6. Sulh Ceza mahkemesinin arama kararına dayandırılarak yapılıyor.

Avukat Tamer Doğan'ın evinde arama yapan polislerin evden bilgisayar ve hard disk dışında baret ve gaz maskesi de aldığı bildirildi. Aramaya eşlik eden ÇHD'li avukatlardan Bülent Şimşek, "Suçlamanın ne olduğunu arama sonlanana kadar bilmiyorduk. Buna aramada yer alan savcı da dâhil. Arama sonlanınca örgüt üyeliğinden arama yaptıklarını söylediler" dedi.