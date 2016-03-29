ÖHD'li avukat Ayşe Başar serbest bırakıldı

Özgürlüklü Hukukçular Derneği'nin tutuklu avukatlarından Ayşe Başar, derneğin eş başkanı Banu Güveren'in yaptığı itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Başar, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

ÖHD, kararı Twitter üzerinden duyurdu. Paylaşılan mesaj şöyle:

23 Mart'ta tutuklanan üyemiz Av.Ayşe Başar yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı — ÖHD İstanbul Şubesi (@ohdistanbul) 28 Mart 2016

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar,Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla, 24 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Avukat Mustafa Rüzgar, avukat İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol talebiyle, yedisi avukat 27 kişi ise tutuklama talebiyle 18 Mart akşamı hakimliğe sevk edildi. Adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen ikisi avukat dört kişi serbest bırakıldı.

Avukatlar Ayşe Başar, Ramazan Demir, Tamer Doğan, Adem Çalışçı, Şefik Çelik, Hüseyin Boğatekin, Ayşe Acinikli ile 20 kişi de tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece 19 Mart’ta serbest bırakılmıştı.