T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖHD'li avukat Ayşe Başar serbest bırakıldı

Derneğin eş başkanı Banu Güveren tutuklama kararına itiraz etmişti

29 Mart 2016 01:32

Özgürlüklü Hukukçular Derneği'nin tutuklu avukatlarından Ayşe Başar, derneğin eş başkanı Banu Güveren'in yaptığı itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Başar, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

ÖHD, kararı Twitter üzerinden duyurdu. Paylaşılan mesaj şöyle:

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar,Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla, 24 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Avukat Mustafa Rüzgar, avukat İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol talebiyle, yedisi avukat 27 kişi ise tutuklama talebiyle 18 Mart akşamı hakimliğe sevk edildi. Adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen ikisi avukat dört kişi serbest bırakıldı.

Avukatlar Ayşe Başar, Ramazan Demir,  Tamer Doğan, Adem Çalışçı, Şefik Çelik, Hüseyin Boğatekin, Ayşe Acinikli ile 20 kişi de tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece 19 Mart’ta serbest bırakılmıştı. 

ETİKETLER

öhdavukatayşe başarserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24