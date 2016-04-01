ÖHD'li avukat Hüseyin Boğatekin tahliye edildi

Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne (ÖHD) yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınıp 3 günün sonunda serbest bırakılan ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan avukat Hüseyin Boğatekin, avukatlarının İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

16 Mart’ta eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 7’si avukat olmak üzere 27 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın tutuklama talebinin mahkemece kabul edilmesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde duruşma beklediği sırada gözaltına alınan avukat Hüseyin Boğatekin ile Ayşe Gösterişlioğlu tutuklanmıştı. Gösterişlioğlu hafta içinde yine itiraz dilekçesiyle serbest kalırken Boğatekin için yapılan itiraz kabul edilmemişti. ÖHD tarafından bugün yeniden tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu Boğatekin de tahliye edildi. Metris hapishanesinde kalan Boğatekin'in akşam saatlerinde çıkması bekleniyor.

Ankara'da Kızılay'daki Güvenpark'a yönelik 13 Mart'ta gerçekleşen canlı bomba saldırısı sonrasında Boğatekin, iktidara yakın medya tarafından "Canlı bomba Seher Çağla Demir'in avukatı" olduğu iddiasıyla hedef gösterilmişti. Ancak Boğatekin'in Demir'e avukatlık yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Hüseyin Boğatekin'in Adıyaman'da gazetecilik yapan babası Hacı Boğatekin de dün Sabah, Akit, Yeni Şafak, Takvim, Güneş, Star, Milliyet ve Habertürk gazeteleri hakkında ‘ailesini afişe ettikleri ve oğlu hakkında yalan haber yaptıkları’nı belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Tutuklanan ÖHD'li avukat Boğatekin, canlı bombanın avukatlığını yapmadı"

Savcılık itiraz etti, serbest bırakılan ÖHD'li avukatlardan 2'si tutuklandı!