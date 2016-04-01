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Tutuklu akademisyenler için 'Özgürlük Nöbeti'ne Hasan Cemal ve Cengiz Çandar katıldı

Akademisyenler için başlatılan nöbetler her gün 12.00-15.00 saatleri arasında tutuluyor

01 Nisan 2016 18:30

Tutuklu akademisyenlere özgürlük talebiyle Bakırköy Cezaevi önünde başlatılan ‘Özgürlük Nöbeti'ne T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu  Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal ile gazeteci yazar Cengiz Çandar katıldı.  

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Muzaffer Kaya  ve Nişantaşı Üniversitesi'ndeki görevine son verilen Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Meral Camcı için başlatılan ‘Özgürlük Nöbeti’ 10. gününde...

Bildiriye imza atan Barış İçin Akademisyenler Grubu ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği nöbet, Mungan ve Camcı’nın tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Cezaevi önünde tutuluyor.

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu  Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal ile gazeteci yazar Cengiz Çandar, bugün nöbete katılarak akademisyenlerin özgür bırakılması için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Hasan Cemal, nöbet sırasında çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, “Hapisteki akademisyenlere özgürlük!” dedi.

10 gün önce başlatılan nöbetler 12.00-15.00 saatleri arasında tutuluyor.

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