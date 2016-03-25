Tutuklu akademisyenlerin 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 akademisyen Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy için savcılık "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan akademisyenlerin 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.

Ne olmuştu?



Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklamıştı.

5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Tutuklama kararında, bildirinin KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat'ın 22 Aralık 2015'te yaptığı “Aydın ve demokratik çevreler özyenetimlere sahip çıksın" sözleri hatırlatılarak, açıklamasıyla paralel olduğu iddia edilmişti.

Tutuklama gerekçesinde yer alan "Şüphelilerin terör örgütüyle aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde olduklarının delili olduğu, yayınlanan bildirinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığı" ifadeleri dikkat çekmişti.

Tutuklama kararında, Çağlayan Adliyesi'ne giden üç akademisyenin kaçma şüphesi olduğu iddia edildi. Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve yurt dışında olduğu için ifade vermeye gidemeyen Meral Camcı, tutuklanmadan önce düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akademik nöbet tutacaklarını açıklamıştı.