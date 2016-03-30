Tutuklu akademisyenler için siyah kurdeleli protesto

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, akademisyenler Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’un tutukluluğuna yapılan itirazın ret edilmesi üzerine, Boğaziçi Üniversitesi’nin girişindeki yazıya siyah kurdele asıldı. Tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılması için Etiler’e kadar yürümek isteyen akademisyen, öğretim görevlisi ve öğrenciler ise İstanbul genelindeki yürüyüş yasağı nedeniyle üniversite içerisinden dış kapıya kadar yürüdü.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; Güneydoğu’daki çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasağına karşı “Bu suça ortak olmuyoruz” başlıklı bildiriye imza attıkları için tutuklanan Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’un serbest bırakılması istemiyle dün Boğaziçi Üniversitesi meydanında aralarında akademisyen, öğretim görevlisi ve öğrencilerin de bulunduğu kalabalık bir grup toplandı. Burada “Barış için herkes, herkes için barış”, “Barışın akademisyenleri yalnız değildir” yazılı pankart açan grup, “Akademi özgürdür, özgür olacak”,“ Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya yalnız değildir” sloganları attı. Akademisyenlerin serbest bırakılması için Etiler’e kadar yürümek isteyen grup, İstanbul genelindeki yürüyüş yasağı kararı üzerine üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü. Üniversitenin girişindeki büyük beton üzerinde yazılı olan “Boğaziçi Üniversitesi” yazısı üzerine siyah kurdele asıldı.

Burada alkışlarla tutuklama kararını protesto eden grup adına açıklamayı okuyan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yaman Barlas, arkadaşlarının hâkim karşısına çıkana kadar tutuklu kalmalarını kabul etmediklerini söyledi.

Barlas, “Arkadaşlarımızın bulunması gereken yer hapishane değil, üniversitelerdir. B.Ü. bileşenleri olarak şiddet ve terörün her türlüsüne kayıtsız, şartsız karşı çıkıyoruz” diye konuştu.