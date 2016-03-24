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Tutuklu akademisyenler için 'Özgürlük Nöbeti'ne Dündar ve Gül katıldı

Dündar: Barış için gazetecilerden, barış için akademisyenlere selam olsun!

24 Mart 2016 18:05

Tutuklu akademisyenlere özgür talebiyle başlatılan Özgürlük Nöbeti'ne Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül katıldı.

Bianet'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler ile Barış İçin Akademisyenler (BAK) nöbet alanına astıkları balonlara Esra Mungan ile Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un isimleri ile özgürlük” yazdı. Özgürlük nöbetine dayanışma ziyaretleri de gerçekleşiyor. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül de ziyaretçiler arasındaydı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası da yarın Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un tutuklu olduğu Silivri Cezaevi önünde nöbette olacak.

Nöbetler 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
 

Dündar ve Gül'den mesaj
 

Barış İçin Akademisyenler, destek ziyaretine gelen Dündar ve Gül'ün mesajlarını Twitter hesaplarından paylaştı.

Erdem Gül, "Antidemokratikleşen, gitgide otoriterleşen Türkiye'de düşünce özgürlüğünün sınırlarını yeniden genişletmek zorundayız. Bunun için sonuna dek hapisteki arkadaşlara destek olmalıyız" dedi.

 

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barış için akademisyenleresra mungancan dündar
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