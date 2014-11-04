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Tutuklanan THK Başkanı 109 ahbabını işe sokmuş!

Savcılık dosyasına giren belgelerde söz konusu kişilerle ilgili ayrıntılı maaş listelerine yer verildi

04 Kasım 2014 11:24

Türk Hava Kurumu’ndaki (THK) yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma dosyasına giren bazı belgelere göre Kurum Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Yıldırım’ın akraba, kız kardeşi, gelin adayı, baldızı, terzisi ve silah arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 109 kişiyi yüksek ücretlerle işe başlattığı ortaya çıktı.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre, savcılık dosyasına giren belgelerde söz konusu kişilerle ilgili ayrıntılı maaş listelerine yer verildi. Soruşturma kapsamında oğlu Emre Yıldırım’la birlikte tutuklanan THK Genel Başkanı Osman Yıldırım’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay arkadaşı F. V. Y.’i (soruşturma kapsamında adli kontrol ile serbest bırakıldı) THK’nın yan kuruluşu olan 7 ayrı kurumun sorumlusu ve yöneticisi olarak işe aldığı bildirildi.

 

5 kişi tutuklandı

 

F. V. Y.’e bu şirketlerden maaş gelirleri haricinde 2012 yılında toplam 171 bin 488 Tl, 2013 yılında ise 446 bin Tl, ek gelir ödemesi yapıldığı tespit edildi. F.V.Y. mahkemedeki ifadesinde aylık gelirini 25 bin lira olarak beyan etmişti.

 

Kızkardeş ve baldız da kurumda

 

Osman Yıldırım’ın Genel Başkan olduğu 2009 yılından itibaren oğlu Emre Yıldırım başta olmak üzere kızkardeşi E.Yıldırım, Kardeşi S. Yıldırım olmak üzere işe başlattığı 109 isimden bazıları şunlar :

“V. Y. ( Kardeşi S. Yıldırım’ın oğlu, THK Üniversitesinde Spor Müdürü) , İ. Yıldırım (Osman Yıldırım’ın Kardeşi Üniversitede yönetici), H. Y. (Pursaklar’da  Sayman), E. Y. (Kızkardeşi), B. Y.  (Yeğeni), N. Ş. (Eniştesi), S. Ş. (Yeğeni), Ö. Ş. (Eniştesi),  E. Ş.(Eniştesi), H. T. (Kayınbiraderi),  İ. T. (Kayınbiraderi, G. C. (Gelini), B. G., (Askerdeki terzisinin birinci oğlu), A. G. (Terzisinin  ikinci  oğlu), Y. Ç.(Terzisinin kardeşinin eşi), R. O.(Askerdeki berberinin kızkardeşi), E. E. (Emekli General arkadaşı), M. K. (Emekli General arkadaşı), V. Y. (Emekli Albay arkadaşı), T. E. (Emekli Albay arkadaşı), V. S. (Emekli Albay arkadaşı), B. Ö. Emekli Astsubay arkadaşı), Ü. A. (Emekli Astsubay arkadaşı), V. K. (Pilot arkadaşının kardeşi), D. G. (Subay arkadaşının eşi), N. G. (Subay arkadaşının eşi), M. S. (İçişleri Bakanlığı’nda Daire Başkanı yakını), S. S. (Emekli albay arkadaşının kızı), S. K. (Lojmanında personel).”

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