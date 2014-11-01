THK Başkanı Yıldırım: Çalışmalarımı sabote etmek istiyorlar

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Osman Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “rüşvet almak ve vermek” suçlamalarından tutuklandı. Osman Yıldırım, mahkemedeki ifadesinde çalışmalarının sabote edilmek istendiğini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Osman Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturması kapsamında, hakkında tutuklama kararı verilen Osman Yıldırım’ın mahkemedeki ifadesine T24 ulaştı.



Osman Yıldırım, tarafına yöneltilen rüşvet ve yolsuzluk iddialarını reddederken, “THK’daki çalışmalarım sabote edilmek isteniyor” dedi.

'Mal varlığımda artış söz konusu değil'



Osman Yıldırım mahkemesindeki ifadesinde şunları söyledi: “Herhangi bir şekilde rüşvet almadım. Rüşvet alındığına da şahit olmadım. İfadelerim kapsamında Türk Hava Kurumu’ndaki çalışmalarım sabote edilmeye çalışılmaktadır. Başarılarım gölgelenmek istenmektedir. Bahsi geçen Gökçen Havacılık Şirketi Türk Hava Kurumu’nun şirketidir. Biz Sağlık Bakanlığı’nın ihalelerine katılarak helikopter aldık, burada herhangi bir şekilde kimseyle rüşvet anlaşmamız olmadı.



Yahut bize ödenen para yoktur.Benim mal varlığımda herhangi bir artış söz konusu değildir. Benim kendi birikimlerim vardır. Ev alırken de kredi kullandım. Bu kapsamda tutuksuz yargılanmak istiyorum.”

Tutuklanma gerekçesi rüşvet almak ve vermek

Osman Yıldırım ve Emre Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi ile ilgili mahkemenin tutuklama gerekçesi ise şöyle:

Soruşturma evrakı kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgulara, şüphelilerden Hakan Azemoğlu’nun beyanları, tape kayıtları, para akışını gösteren banka kayıtları, MASAK raporu, atılı suçların niteliği ve CMK’nın 100.maddesi içeriğine göre, Osman Yıldırım, Emre Yıldırım, Hakan Azemoğlu, İrfan Yıldız ve Şafak Şimşek’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “rüşvet almak ve vermek” suçlarından tutuklanmalarına, şüpheliler Faruk Volkan Yılmazer, Ali Yavuz Karslıoğlu’nun adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir.”