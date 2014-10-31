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Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım tutuklandı

Türk Hava Kurumun'da başlatılan soruşturma yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Osman Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı

31 Ekim 2014 23:03

Türk Hava Kurumunda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden, Kurum Başkanı Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Mali Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra, Kurum Başkanı Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7'sinin tutuklanmasını talep etmişti, 3'ünü ise serbest bırakmıştı.

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