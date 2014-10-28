Gözaltına alınan Türk Hava Kurumu Başkanı, helikopter ihalesinde yolsuzlukla suçlanıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu Savcısı Ali Alper Saylam tarafından bu sabah (28.10.20149) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan THK Başkanı Osman Yıldırım ve 8 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürüldü. Şüphelilerin Cuma veya Cumartesi günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Osman Yıldırım ve gözaltına alınan isimler “helikopter ihalelerinde usulsüzlük, rüşvet ve yolsuzluk” ile suçlanıyor. 2012 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Osman Yıldırım’ın usulsüzlük, yolsuzluk ve zimmet suçu işlediğine dair yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında savcının Osman Yıldırım ve ailesi ile ilgili mal varlığı araştırması yapılması talimatını verdiği bildirildi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, Yıldırım’ın çocukları adına bir şirket kurduğu, bu şirket üzerinden ihale ve usulsüzlük yaptığı iddialarına dair dosyaya belgeler eklenince harekete geçtiği ifade edildi. Ayrıca, Yıldırım ve ailesinin kredi kartları harcamaları da incelendi. Harcamalarda 150 bin TL’lik giderlerin olduğu dikkat çekti.