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Türk Hava Kurumu Başkanı gözaltına alındı

Türk Hava Kurumu'nda 'usulsüz işlemler' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

28 Ekim 2014 12:40

THK Başkanı Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, "kurumda bazı usulsüz işlemler yapıldığı" iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, THK Başkanı Osman Yıldırım ile Gökçen Havcılık Genel Müdürü Volkan Yılmazer ve Yıldırım'ın bazı yakınları ve kurum çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili iki kişinin arandığı bildirildi.

Osman Yıldırım, yaşadığı Ümitköy semtindeki evinde gözaltına alındı.

 

Genel Merkez de aranıyor

 

THK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mali Şube Polisleri, Sıhhiye'deki THK Genel Merkezi ve uçuş operasyonunun yapıldığı Etimesgut'ta bulunan Gökçen Havacılık şirketinde de aramalar yapıyor.

Binanın önünde çok sayıda sivil polis aracı da bekliyor.
      
Bu arada gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi, polis eşliğinde aramanın yapıldığı yere getirildi. Şüphelinin, binaya girerken yüzünü kapattığı görüldü.

Osman Yıldırım'ın THK'nın Türkkuşu projesi ile ilgili bilgileri dışarı sızdırdığı iddia ediliyor.

Bilişim Şube ekipleri de bilgisayar ve hard disklere el koyarak inceleme başlattı.

Emekli Hv. Pilot Tümgeneral Osman Yıldırım aynı zamanda, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak da görev yapıyor.

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