THK Başkanı, oğlunun düğününü THK'nın parasıyla mı yaptı?

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporda yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım’ın aynı soruşturma nedeniyle tutuklanan oğlu Emre Yıldırım’a yaptığı düğünün faturasını da THK üzerinden ödediği iddiası yer aldı. 107 bin liralık düğün faturasının THK Üniversitesi’nden Yıldırım’ın oğlunun ortağı olduğu ASAY Savunma Şirketi’ne aktarılan para ile karşılandığı iddia edildi.

Nurettin Kurt’un Hürriyet’teki haberine göre, Türk Hava Kurumu’ndaki (THY) yolsuzluk iddiaları soruşturması kapsamında tutuklanan Genel Başkan Osman Yıldırım’ın yine aynı soruşturma nedeniyle tutuklanan oğlu Emre Yıldırım için 2014 Ağustos’unda Ankara’da beş yıldızlı bir otelde düğün yaptığı ve düğünün 107 bin liralık faturasının da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırıldığı ortaya çıktı. Raporda, düğünün THK Üniversitesi’nden Yıldırım’ın oğlunun ortağı olduğu ASAY Savunma Şirteki’ne aktarılan para ile karşılandığı iddiasına yer verildi.

Düğün raporda

Soruşturma dosyasına da konulan MASAK raporunda, düğün olayı şöyle anlatıldı:

“THK Üniversitesi tarafından Emre Yıldırım adına değişik tarihlerde 10 defa olmak üzere toplam 71 bin 748 lira gönderildiği tespit edilmiştir. Emre Yıldırım isimli şahıs Ağustos 2014 tarihinde JW Marrıot otelde düğün yapmıştır. Söz konusu düğün ile ilgili olarak otelden 28 Ekim 2014’te temin edilen belgelerde yapılan inceleme sonucunda; Emre Yıldırım’ın düğün organizasyonunun 107 bin 421 lira tuttuğu, 12 bin lirasının ASAY Savunma Şirketi (şirketin yüzde 25 hissedarı aynı zamanda) Genel Müdürü Emre Yıldırım tarafından, geri kalan 95 bin lirasının da yine ASAY savunma şirketi tarafından ödendiği belirlendi.

Sözleşmeyi özel kalem yaptı

Konuyla ilgili olarak otel yetkileri ile yapılan görüşme sonucunda ödemelerin ASAY Savunma şirketi tarafından yapıldığı, ancak sözleşmenin kendisini ‘Azemoğlu Havacılık’ (Hakan Azemoğlu, Genel Başkan Osman Yıldırım tarafından, Eylül 2012’de THK’ya bağlı Türk Kuşu Kampüsü kantininde asgari ücretle işe alındı, Şubat 2013’te adına Azemoğlu Havacılık Eğt. Med. Gıd. İnş. AŞ isimli şirket kuruldu ve yüzde 100 hisse sahibi aynı zamanda yönetim kurulu başkanı yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklandı) isimli şirketin yetkilisi olarak tanıtan İrfan Yıldız, (Genel Başkan Osman Yıldırım’ın özel kalem müdürü, soruşturma kapsamında tutuklandı) tarafından atıldığını beyan etmiş. Söz konusu belgeler içerisinde de Wedding (düğün) İrfan ve Azemoğlu Havacılık AŞ ibareli yazıların olduğu görülmüştür.

Kurban parası kurumdan

Soruşturma kapsamında Genel Başkan Osman Yıldırım kendisinin ve ailesinin, özel giderleri özel kalemi İrfan Yıldız üzerinden yaptığı tespit edildi. Özel kalemi adına açılan hesaplara 2011 ila 2014 arasında 115 ayrı işlemde toplam 401 bin lira havale yapıldı. Bu tutarın 266 bin 868 TL’sini THK Genel Başkanlığı ve yan kuruluşları tarafından 81 işlemde yapıldığı tespit edildi. Kurum ve şirketlerden gelen bu paralarla İrfan Yıldız’ın, Yıldırım ailesinin özel giderlerini hesabından havale yaparak ödediği belirlendi.”

14 bin liralık İtalya seyahati

MASAK raporunda Yıldırım ailesinin binlerce lira tutan seyahat harcamalarının yanı sıra elektrik faturasına kadar birçok kalem harcamanın kurum tarafından ödetildiği tespit edildi. İşte o harcamalardan bazıları:

“Osman Yıldırım İtalya seyahati 14 bin TL, Osman Yıldırım konaklama bedeli 8 bin 890 TL, gezi seyahat bedeli 8 bin TL, 5 bin TL Osman Yıldırım ödeme, 585 TL F. Yıldırım (kardeşi) ödeme, 120 TL çikolata parası, 380 TL Osman Yıldırım’ın Golf arabası ücreti, 500 TL Osman Yıldırım canlı kurban bedeli, 36 TL haziran ayı elektrik faturası, 2 bin 600 TL iki adet iPhone telefon ödemesi, Bilkent sitesi 400 TL Osman Yıldırım aidat ödemesi.”

Üzerine şirket kurdular

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Azemoğlu polis ifadesinde, THK işçi olarak işe başladığında Emre Yıldırım ve Şafak Şimşek ile tanıştığını, bir süre kurumda çalıştıktan sonra üzerine Azemoğlu şirketinin kurulduğunu beyan etti. Azemoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Bütün işleri Emre Yıldırım yapardı, Osman Yıldırım takip ederdi. Şirket adına üç tane kredi kartı çıkarıldı. Bunlardan bir tanesini Emre Yıldırım kullanırdı. Yıldırım’ın sahibi olduğu ASAY firmasından Azemoğlu firmasına paralar havale edilir, sanki Azemoğlu şirketi ASAY şirketine eğitim vermiş gibi fatura kesilirdi. Azemoğlu şirketine 2013’te Eurocopter firmasından (Helikopter alımı yapılan firma) 955 bin lira geldi. Emre Yıldırım’a bu parayı sordum. Bana kaçamak yanıtlar verdi. Ben de daha sonra lazım olur diye bu belgelerle birlikte bilgisayardaki bilgileri flaş belleğe kopyaladım. Azemoğlu şirketi tarafından ASAY şirketine değişik tarihlerde 5 ayrı işlemde 432 bin 409 lira havale edildi. Emre Yıldırım tarafından Azemoğlu üzerinden ASAY’a aktarılan paraların olurdu, bu paralar da Azemoğlu’na Türk Hava Kurumundan gönderilirdi.”

Hâlâ garsonum

“THK Üniversitesi tarafından Azemoğlu şirketine değişik tarihlerde 462 bin lira, THK Turizm Ticaret firması tarafından yine Azemoğlu firmasına 91 bin 500 lira, gönderildi. THK bünyesindeki şirketler tarafından 600 bin lira gönderildi. Bahse konu bu şirketlere hiçbir hizmet vermeden ancak fatura kesiliyordu. Toplanan bu paralar Emre Yıldırım’ın ASAY şirketine ya da harcamaların yapıldığı ve kağıt üzerinde benim üzerimde görünen Azemoğlu şirketine gönderiliyordu. Sahibi ve gerçek yöneticisi Yıldırım’dır, ben hala garsonluk yapıyorum. Ayrıca şirkette hiç bir uzman ve çalışan bulunmuyor, şirket hiç kimseye hizmet vermiyor. Bana para vermek için söz verdiler, ancak para verdikleri gibi elimden konuşmamam için boş senet aldılar.”