THK Başkanı için 'eşi ve oğlu üzerine şirket kurdu' iddiası

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım’ın eşi Sultan Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım üzerine şirket kurduğu iddia edildi. 7 şüphelinin sorgusunun ardından, Başkan Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Türk Hava Kurumu (THK) ve kurumun ticari kolu Gökçen Havacılık soruşturmasıyla ilgili hazırlanan MASAK raporu ve polis fezlekesinde ağır suçlamalara yer verildi. Soruşturma dosyasında, THK Genel Başkanı Osman Yıldırım’ın eşi Sultan ve oğlu Emre Yıldırım üzerine şirket kurduğu, THK Üniversitesi’nin kantininde asgari ücret ile çalışan Hakan A. adına kurulan şirket üzerinden ise milyonluk vurgun yapıldığı iddia edildi.

THK ve Gökçen Havacılık’ın, sağlık bakanlığı ambulans helikopter ihtiyacını karşılamak için yapılan ihaleyi kazanarak Eurocopter’den 17 tane EC135 tipi helikopter alımında yolsuzluk yaptığına dair başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken 7 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgulamanın ardından hakim aralarında THK Başkanı Osman Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın da bulunduğu 5 kişiyi tutuklarken, 2 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Suçlamaların ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ olduğu ve adli kontrolle bırakılan şüphelilere her hafta karakola imza verme şartı getirildiği belirtildi.

Şüpheliler arasında THK Başkanı Yıldırım’ın, eşi Sultan Yıldırım ve Gökçen Havacılık Genel Müdürü Volkan Yılmazer de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı olan Luisa Alberti’nin ise yurtdışına kaçtığı kaydedildi.

Ağır suçlamalar

Nurettin Kurt’un Hürriyet’teki haberine göre, Genel Başkan Osman Yıldırım’ın oğlu Emre Yıldırım’ın ihale sürecinde THK Üniversitesi’nin kantininde asgari ücret ile çalışan Hakan Azemoğlu adına şirket kurdurduğu, bu şirket üzerinden trilyonluk vurgun yapıldığı iddia edildi. Azemoğlu ifadesinde, “Azemoğu Havacılık, eğitim Medya Gıda İnşaat isimli şirketi benim üzerime Emre Yıldırım kurdurdu. Hiçbir faaliyeti bulunmamasına rağmen THK ve bağlı kuruluşlarına fatura kesilmek süretiyle paralar alındı. Tüm bu işlemler Emre Yıldırım tarafından Osman Yıldırım’ın bilgisi dahilinde yapılmıştır” dediği öğrenildi.

Şirket üzerinden 4 ayrı tarihte toplamda 985 bin 572 liranın transfer yapıldığı da raporda yer aldı. Paraların gayrimenkule aktarıldığı, Yıldırım ailesi adına 49 parsel arsa alımı yapıldığı belirtildi. Emre Yıldırım’ın arkadaşı İrfan Y.’i 2010’da büro işçisi olarak işe aldığı, ardından özel kalem müdürü yaptığı öne sürüldü.

MASAK raporunda, İrfan Y.’nin adına 2011 ile 2014 yılları arasında 115 farklı işlemde 410 bin lira havale geldiği, bu gelen paranın ise Başkan Yıldırım’ın site aidatı, oğluna yapılan ödemeler, ev ödemesi, golf araba ödemesi, konaklama gibi işlemlerde kullanıldığı belirtildi. İrfan Y.’nin maaşının 4 bin 400 lira olduğu ancak buna karşın 2013’te aylık ortalama 10 bin 703 liralık kart harcamasının bulunduğu da dosyaya girdi.

Oğluna maaş bağlamış

Dosyaya giren başka bir suçlama ise Osman Yıldırım’ın oğlu Emre Yıldırım’ı THK’da 5 bin 500 lira maaşla işe başlattığı oldu. Polisin yaptığı 8 aylık teknik ve fiziki takipte ise Osman Yıldırım, oğlu Emre Yıldırım ve Luisa Alberti’nin telefon görüşmelerinde rüşvetten bahsettiği ve bunlarında kayıtlara geçtiği de öne sürüldü. Emre Yıldırım’ın Luisa Alberti ile Hilton otelinde buluştukları, otelin alınan güvenlik kamera görüntülerinde ise dosyaya girdiği öğrenildi. Polis baskın yaptığı Osman Yıldırım’ın Çayyolu’ndaki evinde ise toplamda 15 bin dolar, 6 bin 500 euro ile 11 adet içerisinde ihalelerle ilgili bilgi ve projelerin bulunduğu flash bellek, ihaleyle ilgili kurumda bulunması gereken gizli belgelerin de ele geçirildiği kaydedildi.