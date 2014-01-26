TUSKON: Ananas, hediyeleşmek için Uganda'dan getirilen meyvedir

54 bin işadamı üyesi bulunan TUSKON, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği Fethullah Gülen'in ses kaydı konuşmalarında bahsi geçen "Uganda'dan gelen ananaslar" polemiğine ilişkin, “Hediyeleşmenin alaya alınmasını, arkasında başka şeyler varmış imasıyla lanse edilmesini reddediyor ve iddia sahiplerine iade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Gülen'in ses kaydında geçen petrol rafinerisi ihalesine de değinilen açıklamada, "Uganda’da ihale edilecek petrol rafinerisi işini Türk şirketlerinin alması için yaptığı çalışmanın takdir edileceği yerde, başka mecralara çekilerek eleştirilmesinden esef duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

TUSKON'dan yapılan açıklama şöyle:

“Uganda’nın İstanbul Fahri Konsolosu da olan Genel Sekreterimiz Dr. Mustafa Günay’ın, TUSKON üyesi olan veya olmayan Türk işadamlarının Uganda’da ticaret ve yatırım yapmaları için yürüttüğü faaliyetler görevlerinin gereğidir. Uganda’da ihale edilecek petrol rafinerisi işini Türk şirketlerinin alması için yaptığı çalışmanın takdir edileceği yerde, başka mecralara çekilerek eleştirilmesinden esef duyuyoruz.”

"Fethullah Gülen Hocaefendi ile Mustafa Günay arasında geçen yasadışı telefon dinlemesi kaydında, Günay petrol rafinerisi için yaptıkları lobicilik faaliyetinden ve ayrıca bu ülkede yetişen ve bu ülkeden gelen hediye ananas meyvesinden söz ediyordu. Ancak Hizmet Hareketi’ni karalama kampanyası çerçevesinde ananas kelimesine ilgisiz anlamlar yüklenerek bu konuda alayıcı ifadeler kullanıldı. Yapılan çalışmaların eleştirilmesi ve karalama kampanyasına dönüştürülmesi mi yoksa alkışlanması mı gerektiğini kamuoyunun vicdanına sunuyoruz.”

“İnsanımızın eğitim yoluyla dünyaya açılmasını teşvik ettiği gibi işadamlarımızın da farklı coğrafyalarda ticaret ve yatırım yapmasını tavsiye eden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ile Genel Sekreterimiz Dr. Mustafa Günay’ın bu konularda görüşme yapmasının farklı yönlere çekilmesini; bu görüşmenin hukuka aykırı ve yasa dışı bir şekilde dinlenmesini ve görüşmelerin içeriğinin bazı basın yayın organları ve sosyal medyaya servis edilerek kişilerin iftira ve itibarsızlaştırma kampanyasına maruz bırakılmasını kınıyoruz.”

Hediyeleşmenin Anadolu insanının karakteristik özelliği olduğu belirtilen açıklamada, “Uganda’da yetişen lezzetli ve dünyaca meşhur ananas meyvesinin zaman zaman iş dünyası, protokol ve medya mensuplarına hediye edildiği aktarıldı. Muhatapları da mektup yazma inceliği göstererek teşekkür etmişlerdir. Bunların alaya alınmasını ve arkasında başka şeyler varmış iması ile topluma lanse edilmesini reddediyor ve iddia sahiplerine iade ediyoruz.”