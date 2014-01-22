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Başbakan Erdoğan: Ananas devleti kurdurtmayız

Erdoğan: Ananas devleti kurdurtmayız. Çözüm sürecindeki çalışmalarımızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir

22 Ocak 2014 15:23

Avrupa Birliği (AB) temasları için Brüksel'de temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında 17 Aralık operasyonuna değindi. Erdoğan, "Seçimlere iki ay kala, bu operasyonlar gündeme getirildi. Başka gayeler var. Türkiye'de tek bir devlet vardır. Ananas devleti kurdurtmayız" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan Brüksel'de konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

1960, 1980'de demokrasi darbe gördü. 28 Şubat'ta bir kez daha demokrasiye darbe geldi. 2001'de biz iktidara geldik. Demokraksi ve ekonomi beraber gitmeli dedik.

17 Aralık operasyonu, görüntüde rüşvet ve yolsuzluk olarak yansıtıldı. 14 ay süren, seçimlere iki ay kala, bu operasyonlar gündeme getirildi. Paketin içinde başka gayeler var. Türkiye'de tek bir devlet vardır. Ananas devleti kurdurtmayız. Çözüm sürecindeki çalışmalarımızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

 

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