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Yaşam

Turkuvaz Grubu: 'Uçurum' dizisindeki karakterler hayal mahsulü

Turkuvaz Medya Grubu, Nur Serter'in "Uçurum" adlı diziyle ilgili iddiası üzerine açıklama yaptı.

24 Şubat 2012 10:49

 

T24 - Turkuvaz Medya Grubu, ATV'de yayınlanan "Uçurum" dizisindeki "mama" karakterine CHP Milletvekili Nur Serter'in adının verildiği iddialarıyla başlayan tartışmalar üzerine karakterlerin hayal mahsulü olduğu vurgulanan bir açıklama yaptı. Olayı yargıya taşıyan Serter'e yapımcı firmadan "Karakterin soyadı Serter değil, Sertaç" açıklaması yapılmıştı.

İşte o açıklama:

 

Turkuvaz Medya Grubu'ndan Kamuoyuna Duyurulur;

Medya Grubumuz bünyesinde bulunan ATV televizyonunda yayınlanmakta olan Uçurum adlı dizide yer alan bir karakterle ilgili olarak son dönemde üzücü spekülasyonlar yapılmaktadır.


Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, ATV'de yayınlanan bu ve bunun gibi dramaların konusu tamamen kurgu olup, bu kurgu içerisinde yer alan karakterler de tamamen hayal mahsulüdür. Bu programlar, Grubumuz dışında prodüksiyon şirketleri tarafından üretilip, hazırlanmaktadır. Ancak, buna rağmen ATV televizyonunda yayınladığımız her türlü drama veya programda sorumlu yayıncılık ilkemiz gereği, titizlikle değerlendirme yapılmakta ve bu doğrultuda program akışı düzenlenmektedir. Bu drama programında da yer alan karakterlerin hiçbirisinde, gerçek hayatta var olan bir kişinin soyadı belirtilerek, bu şekilde kimse hedef gösterilmemiştir. Bu konu, RTÜK tarafından da 22 Şubat 2012 tarihi itibarıyla yapılan inceleme sonucu teyit edilmiştir.


Dolayısıyla bizim eğlence amaçlı yayınladığımız bu drama programının, herhangi bir kişi ya da kurumu hedef alma, eleştirme veya kast etme gibi bir amacı yoktur ve olamaz. Bu konuda kurumumuza yönelik, ortaya atılan spekülasyonların da son derece çirkin ve kasıtlı olduğu net ve açıktır. Bir medya kuruluşu olma niteliğimiz nedeniyle bir kişi, parti veya kurum ile ilgili olarak yapacağımız eleştiriyi yayınladığımız haber programlarında, açıkça, sonuna kadar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak dolaylı yollar kullanılarak kişi, parti veya kurumlar hakkında yorum yapmanın son derece yanlış, yayıncılık ilkelerine aykırı ve ahlak dışı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durum, bu güne kadar, Medya Grubumuz bünyesinde yer alan yayın organlarımızın hiçbirisinde, hiçbir zaman yer almamıştır ve bundan sonra da yer almayacaktır. Biz, yapacağımız eleştiriyi açıkça kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, haber niteliklerine tam ve eksiksiz olarak uymak suretiyle, net bir şekilde kişi ve kurumların isimlerini belirterek yaparız. Biz Turkuvaz Medya Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da net, açık ve şeffaf habercilik anlayışımızı koruyarak, yayınlarımıza devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak gereğini duyuyoruz. Saygılarımızla, kamuoyuna duyurulur...

Turkuvaz Medya Grubu

 

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