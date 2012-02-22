CHP'li vekil Serter’in adı dizideki fahişe karakterine mi verildi?

T24- CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter’in isminin, atv’de yayınlanan “Uçurum” adlı dizide fahişe karakterine verilmesi Ankara’yı karıştırdı. Nur Serter, kanal yönetimine “ihtarname” çekerken, dava açacağını söyledi.

Milliyet'te Önder Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre, RTÜK’e şikayet başvurusu yapılırken, Üst Kurul üyesi Süleyman Demirkan, “Kasıt olduğu açık, vicdan kırıntısı olan bunu kabul edemez” dedi. Serter, dün Sabah gazetesi ve Günaydın adlı ekinde atv’de yeni yayına giren “Uçurum” adlı dizinin tanıtım haberini okurken, Oyuncu Esra Ronabahar’ın canlandırdığı “fahişelikten mamalığa” geçen bir karaktere “Nur Serter” adının verildiğini gördü. Bir anda şoka giren Serter, derhal avukatı aracılığıyla atv yönetimi ve RTÜK’le bağlantıya geçti. atv yönetimi “Böyle birşeye izin veremeyiz.

Dava açacağım

Dizideki karakterin soyadını bipleyerek vereceğiz” yanıtını verirken, Serter, avukatı aracılığıyla kanala “ihtarname” çekti. Serter daha sonra RTÜK üyelerini arayarak durumu anlatırken, avukatı RTÜK’e şikayet başvurusunda bulundu.



Serter, “Uçurum adlı dizide fahişelik yapan bir karakterin adını Nur Serter koymuşlar. Gerekli hukuki süreci başlatacağız. İhtarname çektik. Televizyon yönetimi haberdar edilip uyarıldı. RTÜK’e durumu bildirdik. Sürecin aşamalarının ne olacağını bilmiyorum ama dava açacağım. Kanal yönetimi karakterin soyadını bipleyerek vereceklerini söyledi. Ancak iş zaten bitmiş. Grubun gazetelerinde konu detaylıca anlatılmış, yazılmış çizilmiş. İsim kullanılmış. Dolayısıyla dizide soyismin ifade edilip edilmemesi fazla bir anlam taşımıyor” diye konuştu.

Ceza gibi izledim

Dizinin ilk bölümünü izlemek zorunda kaldığını belirten Serter, duygularını şöyle anlattı: “Tesadüfen olmuş bir olay değil. Herhangi bir isimle, uydurma soyadının biraraya gelmesinden ibaret bir olay değil. Benim adım soyadım çok yaygın değil. Hiçbir romanda da bir karakter olarak geçmez. Adım üniversite camiası ve milletvekili olarak kamuoyunda 10 yıldan fazladır konuşuluyor.

Burada kasıt var. Diziyi izledim maalesef, ceza gibiydi. İzledikten sonra tepki iki katı arttı. Soyadın biplemesi birşeyi çözmüyor. Fuhuş yaptırılan ve işkence altındaki kızların kapalı mekanda hapis hayatı geçirmeleriyle benim aramda bir bağlantı kurulmuş olabilir diye izlenim edindim. Daha kötü bir karakter nasıl olabilirdi, iğrenç bir tipleme. Zor izledim. Böyle bir diziyi normalde izleyemem. İşkence gibiydi. Diziyi izlemeden önceki düşüncelerim pekişti. İsmin kullanılması çok kötü, izledikten sonra bilinçli yapıldığı kanaatine vardım.”