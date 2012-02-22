CHP’li Serter 'Uçurum' dizisinin yapımcı firmasına tazminat ve ceza davası açıyor

T24 - “Uçurum” dizisinde adı bir fahişe karakterine verildiği iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, yapımcı firmaya ceza ve tazminat davası açıyor.

T24'ün Ankara Temsilcisi Hülya Karabağlı'nın haberine göre; “Bilinçli ve kasıtlı olarak verildiğini düşünüyorum” diyen Serter, ceza ve tazminat davası açacağını söyledi. Kuliste, Serter’e çok sayıda milletvekili olayın çok çirkin olduğunu söyledi.

Batum: 73 milyonda bula bula

Anayasa profesörü Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, “73 milyonda bula bula bu ismimi seçmişler. Böyle bir şey mümkün olabilir mi” dedi ve Serter’in ceza ve tazminat davası açabileceğine dikkat çekti. “Yarın iktidar değişse o zaman böyle bir şey onlar için mi olacak? Var mı böyle bir şey. Böyle rezalet olabilir mi”?

Olaylar nasıl başladı?

Cengiz Semercioğlu ve Sema Eren'in sunduğu "Böyle Bir Şey Var mı?" programında bugün, atv'nin dün akşam ilk bölümü yayınlanan "Uçurum" adlı dizisinde yer alan fahişe karakterine CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in adının verilmesiyle başlayan tartışma ele alındı.

Medyatava'da yer alan habere göre, tartışmanın tarafları olan Nur Serter ile Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundular.

'İsmimin bu şekilde kullanılması tesadüf değildir'

"Adımın dizide geçtiğini gazeteden öğrendim. Ardından Atv’ye bir ihtarname yolladım" diyen Nur Serter şöyle devam etti: "

"Diziyi izledim. Karakter, fahişeden ve mamadan da kötü. Benim ismim kolay değil. Siyaset yaşamında da yeni bir insan değlim. 10 yılı aşkın süredir tanınıyorum. İsmimin bu şekilde kullanılması tesadüf değildir. Böyle bir tesadüf olmaz. Şu andan itibaren benden özür dahi dileseler kabul edemem."

'Karakterin soyadı Serter değil, Sertaç'

Yapımcı Ali Gündoğdu ise şu açıklamayı yaptı: "Bize kimse bir yaptırımda bulunamaz. Dizideki bütün karakterler hayal ürünüdür. Dizinin içinde Serter soy ismi kullanılmıyor. Nur Sertaç olan karakter yanlışlıkla gazetede Nur Serter olarak yazılmış. Kendisinden gerekirse özür dileriz. Dizinin içinde asla Serter ismi geçmemektedir. Nur ismi dizinin içinde hayali bir karakterdir. Kasıtlı hiçbir şey yok. Nur Serter ile bir alıp veremediğimiz de yok. Bir olay tamamen bilgi hatasıdır."

Süreç Film'in açıklaması şöyle:

Dün yayınlanan bir gazetede "UÇURUM" adlı dizimizi tanıtan haberde, karakterlerden birisinin adının "Nur Serter" olarak görünmesi çeşitli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekirki, dramalar kurgusal yapımlardır. Yani hemen hemen tamamı hayal olan olayları, hemen hemen tamamı kurgu kahramanlar üzerinden anlatır. Ayrıca dramaların çoğunda da soyadı kullanılmaz.

Bizim dizimizde de Nur isimli bir karakter vardır. Bu karakterin adı,senaryo karakter analizinde "NUR SERTAÇ" olarak kodlanmış, senaryo aşamasında sadece "NUR" olarak anılmış, öyle çekilmiş ve öyle yayınlanmıştır.

Bazı haberlerde soyadın “bip” lendiği yer almaktadır. Çekilmemiş ve var olmayan bir şeyin “bip”lenmesi de söz konusu değildir.

Dizinin hiçbir yerinde de bu karakterin soyadı kullanılmamaktadır. Sadece Anılan habere kaynak teşkil eden tarafımızdan gönderilen bülten’in yazımında ki bilgisayar hatası sonucu Nur isimli karakterin soyadı yanlış yazılmıştır.

Her ne kadar yayına yansımamış olsa da, bilgisayar hatası yüzünden oluşan bu olay nedeni ile hem Sayın Fatma Nur Serter'den, hem de kamu oyundan özür dileriz.