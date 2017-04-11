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Dünya

"Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulması haberi sadece bir uyarı"

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Klintseviç, Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşların durdurulacağı iddiasına ilişkin açıklama yaptı

11 Nisan 2017 03:30

Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönündeki haberler hakkında Facebok hesabından açıklamada bulunan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Görüşüme göre, bu bilgi yanlış alarmdan çok bir uyarıya benziyor" dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönündeki haberlerin, hemen hayata geçirilmesi mümkün görünmeyen bir uyarı olduğunu belirtti.

Klintseviç, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Görüşüme göre, bu bilgi yanlış alarmdan çok bir uyarıya benziyor. Gerçi, bu uyarının, hemen charterın durdurulması şeklinde hayata geçirileceğini sanmıyorum. Türkiye’deki gelişmeleri, durumun kontrol altında kalması umuduyla takip edeceğiz” dedi.

Senatör, “Türkiye yönetiminin Suriye konusunda sergilediği belirsiz duruş, uluslararası teröre karşı mücadeleye yardımcı olmuyor, bu da Türkiye’nin içindeki zaten karmaşık olan siyasi durumu daha da zorlaştırıyor” diye ekledi.

 

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