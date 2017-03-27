"Rusya'ya buğday ihracatında Türkiye'nin yerini İran alabilir"

Rusya-İran İş Konseyi Başkanı Vladimir Obıdenov, buğday piyasasında İran’ın Rusya için Türkiye’nin yerini alabileceğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya ve İran arasındaki ticareti frenleyen çeşitli idari engellerin aşılmasını umduklarını belirten Obıdenov, "Halihazırda Rusya ve İran arasındaki ticaret hacmi 1.7 milyar dolar civarında. Rusya ve İran liderlerinin, ticareti en az 2-3 kat artıracak adımlar konusunda anlaşmasını umuyoruz" dedi.

İran'ın Rus teknolojilere ve ürünlere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Konsey Başkanı, Türkiye'nin Rus buğdayına uygulayacağı yüksek vergiler bağlamında tahıl pazarının sorun yaşayacağını anlatarak şunu söyledi: "Tahıllarımız, buğday, mısır, ayçiçek tüketiminde, İran yeniden stratejik partnerimiz haline geliyor. Sanırım İran, Türkiye'ye ayrılan tüm buğdayı çok rahat alabilecek durumda".

İran'ın çok iyi hasat nedeniyle ülkeye buğday girişini yasakladığını hatırlatan Obıdenov, "Liderlerimizin bu konuda da bir anlaşmaya varmasını umuyorum" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın bir araya gelmesi planlanıyor.