"Rusya, Türkiye'ye charter uçuşları durdurabilir"

Rus havayolu şirketlerinin, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde uyarı aldığı iddia edildi.

Rusya havacılık sektöründen bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği uyarısını içeren mektubu havayolu şirketlerine gönderdi. Neden olarak, Türkiye'deki karmaşık siyasi durum gösterildi" dedi.

“Elimizde bilgi yok”

Öte yandan Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna, ellerinde Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği İcra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşlarının henüz yasaklanmadığını belirterek, "Türkiye'deki siyasi olayların 16 Nisan'dan sonra negatif senaryoya göre gelişmesi, herhangi bir gerilimin yaşanması durumu için uyarılar yapılmış olabilir" diye konuştu.

Haberi Twitter hesabından duyuran T24 yazarı Hakan Aksay “Rusya'nın en büyük turizm şirketlerinden Pegas'tan bir yönetici de bu telgraftan haberleri olduğunu söylemiş. Yani ihtimal ciddi. Rusya ile ilişkilrimizde DBC Süreci'ndeyiz. DBC: Domates, Buğday Charter "krizleri"... Bu DBC'den çıkamazsak batacağız” yorumunda bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında ‘buğday’ krizi

Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen uçak krizinin ardından taraflar birbirlerine karşı uyguladıkları ekonomik yaptırımları azaltacağını duyurmuştu. Ancak Rusya, Türkiye'den aldığı birçok üründe yaptırımları henüz kaldırmadı. Türkiye bunun üzerine Rusya'nın Türkiye'ye sattığı buğdaya vergi uygulamaya başladı. 15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkardı. Böylelikle Rus ihracatçılar buğdayı Türk piyasasına % 130'luk vergiyle göndermeye başladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'nin eylemlerine yanıt olarak bu ülkeden ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini bildirdi. Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nın Türkiye'ye aynı kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine, "Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulamaya devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum" dedi.