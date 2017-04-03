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Spor

Ankara'nın 'buğday yaptırımı'na Moskova'dan yanıt: Kısıtlama sürerse aynı yanıtı verebiliriz!

15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkarmıştı

03 Nisan 2017 13:26

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'nin 'budağ yaptırımını' devam etmesi halinde Türkiye'den ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini belirterek "Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulama devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nın Türkiye'ye aynı kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine, "Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulama devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum" dedi. 

Hatırlanacağı üzere, 15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkardı. Böylelikle Rus ihracatçılar buğdayı Türk piyasasına % 130'luk vergiyle gönderiyorlar.
 

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