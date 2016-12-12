Türkiye’nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi göreve başladı

Mavi Marmara krizinin yapılan anlaşmayla sona ermesinin ardından Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında geçen hafta İsrail’in yeni Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasının ardından bugün Türkiye’nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem de, güven mektubunun İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e sunarak göreve resmen başladı.

Törende Kemal Ökem “Büyükelçi olarak ikişkilerimizi her alanda geliştirmek için ellinden geleni yapacağım” derken Reuven Rivlin, iki ülke arasındaki uzlaşı sürecinin “başarılı” bir biçimde tamamlanmasını “tarihi bir an” olarak niteledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Beş yıllık bir aradan sonra İsrail’de görev yapan ilk Türk Büyükelçisi olan Kemal Ökem’in törende yaptığı konuşmada ikili bağlardaki “yeni başlangıç” ın altını çizdi ve İsrail’deki “ortaklar ve dostlar”la birlikte çalışacağını ifade etti.

Konuşması sırasında bölgede hem zorluklar hem de fırsatların bulunduğunu belirten Ökem, “Eskiden olduğu gibi Türkiye ve İsrail, bu fırsatların tam olarak kullanılmasını ve meydan okumaların üstesinden gelinmesini sağlamak için birlikte çalışacak” dedi.

“Büyükelçi olarak ikişkilerimizi her alanda geliştirmek için ellinden geleni yapacağım” sözlerini kullanan Ökem, iki ülke arasındaki uzlaşının Filistinlilerin de yararına olacağı umudunu dile getirdiğine işaret edildi.

Tören sırasında eşi ve iki oğlunun eşlik ettiği Ökem, İstanbul’daki terör saldırıları üzerine taziye dileklerini ileten İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e teşekkür etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise, iki ülke arasındaki uzlaşı sürecinin “başarılı” bir biçimde tamamlanmasını “tarihi bir an” olarak nitelediği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdirlerini iletti Türkiye’nin İsrail’de geçen ay yaşanan, Türkiye'nin yangınların söndürülmesine yardımından dolayı da Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hamas’ın elindeki İsrail askerlerinin cesetlerinin geri verilmesi konusunda sağladığı destek dolayısıyla da teşekkür eden Rivlin, “Türkiye gibi İsrail de, Gazze’de ekonomi, enerji, su ve diğer başka alanlarda yaşamın yeniden tesis edilmesi konusuna büyük önem veriyor” dediği konuşmasında “İsrail ve Türkiye, Ortadoğu’daki tüm halklar için barış ve refah arzusunu paylaşıyor” şeklinde konuştu.

Rivlin, iki ülke arasındaki uzlaşı ve yeni büyükelçilerinin karşılıklı olarak atanmasını “tarihi” olarak nitelediği ilişkide “umut verici yeni bir sayfa açacağını” umduğunu da ifade etti.