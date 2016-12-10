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HDP'den 'Mavi Marmara' yorumu: AKP, İsrail'le ilişki geliştirmeseydi dava düşer miydi?

"Gazze ile Halep feda edildi"

10 Aralık 2016 19:33

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Mavi Marmara davasının düşmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Mavi Marmara davasının düşmesi, yargının siyasallaşmasının en net göstergesidir. AKP İsrail ile ilişki geliştirmeseydi, "'dava' düşer miydi?" diye sordu.

Bilgen'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Ortadoğu'da sözde dindar yöneticiler için Filistin davasının iç politikada bir propaganda aracı olduğu, Mavi Marmara davasıyla tescillendi.

Devletlerin çıkarları uğruna insan haklarının kurban edilmesine örnek olarak Mavi Marmara davası, Türkiye-İsrail işbirliği tarihine geçecek.

Ortadoğu'da farklı halklar ve inançların birlikte yaşamı yerine, popülist fanatizme dayalı siyasetin kirli ve gizli işbirlikçi karakteridir.

Suriye politikasında Lübnan Hizbullahının AKP'yi niye rahatsız ettiği, Mavi Marmara'da net biçimde ortaya çıktı. Gazze ile Halep feda edildi.

Mavi Marmara davasının düşmesi, yargının siyasallaşmasının en net göstergesidir. AKP İsrail ile ilişki geliştirmeseydi, "dava" düşer miydi?
 

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