Mavi Marmara davasında avukatlar salonu terk etti

Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik 31 Mayıs 2010 yılında İsrail askerlerince düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin davada gerginlik yaşandı. Mahkeme salonuna alınmayan şikayetçiler karara tepki gösterdi. Tepkiler üzerine şikayetçiler salona alınırken, savcı İsrail’le imzalanan anlaşma nedeniyle davanın düşürülmesini istedi. Söz almadan konuşan bir şikayetçinin dışarı çıkarılmak istenmesi üzerine tekrar gerginlik yaşandı. Avukatlar ve şikayetçiler tekbir sloganlarla, salonu terk etti.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi mahkeme salonuna ayakta izleyici alınmayacağı söylenmesi üzerine güvenlik görevlileri ve şikayetçiler arasında gerginlik yaşandı. Salona girmek isteyen kalabalık bir grup, içeri alınmayınca İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. Duruşmaya başlandıktan sonra bu kez içeriye alınan şikayetçiler, dışarıda kalan arkadaşlarının içeri alınmasını istediler. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak da tüm şikayetçilerin içeri alınması talimatını verdi.

Savcı: Dava düşürülsün

Duruşmada, şikayetçi avukatları mahkeme heyetinin reddini talepleri etti. Bunun üzerine söz alan savcı Hüseyin Aslan, mahkeme üyelerinin reddi talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddini istedi.

Savcı, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşma gereğince yargılamanın devam edebilmesi için yasal dayanak kalmadığını da belirtti. Savcı, yargılama engeli olan bir davada tanık, mağdur dinleme gibi usulü işlemler yapılamayacağını belirterek, öncelikle davanın yargılama engeli sebebiyle düşürülmesine kararı verilmesini talep etti.

Savcının talebi üzerine şikayetçi avukatları söz alarak delillerin tartışılması gerektiğini ve bu konuda itiraz haklarının olduğunu belirterek talebin reddini istediler. Şikayetçi avukatlarından Ömer Kavili, anlaşmanın orijinal metninin getirildikten sonra tartışma yapılmasını talep etti. Sanık avukatları da davanın düşürülmesini istediler.

Avukatlar mahkemeyi terk etti

Mahkeme başkanı, söz almadan konuşan bir davacının, salondan çıkarılmasına karar verdi. Güvenliğin davacıyı dışarı çıkarmaya çalışması üzerine salonda gerginlik yaşandı.

“Böyle yargılama olmaz” diyerek mahkeme heyetine tepki gösteren avukatlar, cübbelerini çıkardı ve mahkeme salonunu terk etti.

Yaşananlar üzerine salona çevik kuvvet polisleri çağrılırken, salonda slogan atan şikayetçiler, tekbir getirip salonu terk etti.