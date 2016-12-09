Mavi Marmara Davası düştü

Gazze’ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan ve İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü 56 kişinin yaralandığı Mavi Marmara davasının düşürülmesine karar verildi.

Habertürk'ün haberine göre, İsrail askeri hakkındaki yakalama ve kırmızı bültenlerin geri alınmasına karar verildi.

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Mavi Marmara davasında duruşma savcısı Hüseyin Aslan Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın ile davanın yasal dayanağı kalmadığını ve anlaşmanın yargı engeli olduğunu söylemişti. Savcı Aslan, “Türkiye, sadece bu davaya özel olarak yaptığı anlaşma ile egemenlik hakkından vazgeçmiştir” demişti.

Mahkeme başkanı tarafından reddi hakim talepleri için söz verilen duruşma savcısı, reddi hakim taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu savunmuştu.

Türkiye ve İsrail arasında imzalanan anlaşma ile sanıkların yargılanmasından feragat edildiğini söyleyen savcı Hüseyin Aslan, "Yargı yetkisinden feragat edilmesi yargılama engelidir. Yargılama engeli olan bir davada hiçbir şey yapılamaz. Bundan sonra usul işlemi yapılamaz. Davanın devam etmesi için yasal dayanak kalmamıştır" dedi. Yargılamanın düşürülmesi ile ilgili bir oylama yapılmasının gerektiğini söyleyen savcı Aslan, "Eğer oylamadan ret kararı çıkarsa talepler değerlendirilmeli" ifadelerini kullanmıştı.