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Mavi Marmara davasının düşürülmesine hükmeden karardan: Yargılama masraflarını kamu ödeyecek!

Milli Gazete: Hesap ahirete, fatura millete

11 Aralık 2016 13:10

İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4 sanığın yargılandığı Mavi Marmara davasının düşürülmesine hükmeden mahkeme kararında “Yargılama masraflarının kamu üzerine bırakılmasına...” ifadesi de yer aldı.

Oy birliğiyle verilen kararda, "İsrail devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın 4. maddesinin 2. cümlesiyle 'Her halükarda bu anlaşma İsrail'in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak, kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır' hükmü dikkate alındığında kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından mahkememizde görülmekte olan bu kamu davasının düşürülmesine" hükmedildiği belirtilmişti.

 

Milli Gazete'den tepki

 

Milli Gazete de, söz konusu kararı bugünkü manşetine "Hesap ahirete, fatura millete" başlığıyla taşıdı. Haberde, "Kararda önemsiz gibi gözüken ama okuyunca içinizi acıtacak bir madde dikkatlerden kaçmıyor. Sözün özü 'normalleşme' anlaşması ile hem İsrail hem de İsrail adına hareket eden katiller aklandı" ifadesi kullanıldı. 

Milli Gazete'nin bugünkü birinci sayfası şöyle:

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