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‘Türkiye’nin katılımı zorunlu değil; Doğulu ve Asyalı devletler ikna edilmeli’

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski, Suriye'ye yönelik olası bir operasyonda Türkiye'nin katılımının şart olmadığını ifade etti

04 Eylül 2013 18:36

 

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski’ye göre, Rusya, Suriye krizinden yararlanabilir ve ABD’nin Yakın Doğu’daki itibarını ve konumunu zedeleyebilir.

Brzezinski, konuyla ilgili olarak CNN kanalına açıklama yaptı. Uluslararası topluluğa, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabalarını arttırma çağrısında bulundu.

Furkan Şenokur’un RusyaAnaliz.com’da yer alan çevirisine göre Brzezinski, “Ortak çabalara sadece eski sömürgeci devletler Fransa ve İngiltere’yi katmamız yetmez. Geçmişte bölgeye egemen olan Türkiye’nin katılması da zorunlu değildir. Doğu devletlerini de, bu bölgeden kesintisiz petrol sevkiyatına bağımlı olan Asya ülkelerini de ortak çalışma alanımıza çekmeliyiz. Bu ülkeler, krizin sonucunun nereye varacağından endişe duymalılar” diye açıklama yaptı.

Zbigniew Brzezinski “Eğer kriz patlak verirse, Rusya’nın, Yakın Doğu’daki konumumuzu zayıflatmak için bu krizi kullanabileceğinin bilincinde olmalıyız. Oyunun kurallarının ve bugünkü sorunların çözüm seçeneklerinin belirlendiği daha büyük ölçekte bir uluslararası insiyatife katılımın, sözünü ettiğim devletlerin ve ülkelerin de çıkarlarına sesleneceği bir ortam hazırlamalıyız. Sorunlar, sadece Suriye’yle sınırlı değildir, Yakın Doğu’nun bütünüyle potansiyel olarak patlamaya hazır bir durum sergilediğini söyleyebiliriz.” dedi.

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