Suriye'ye müdahale olması halinde gaz maskesi stokları yeterli olmayabilir

Suriye sınırında olası bir savaş beklentisi, Hatay, Adana ve Antep'ten gelen gaz maskesi taleplerinde patlama yarattı. Gezi Parkı olayları sırasında azalan stoklar bu artan taleple birleşince, Gaz maskesi üretici ve ithalatçılarını arayıp bin ile 7 bin arasında gaz maskesi soranlar ortalama 6-7 haftalık bekleme süreleriyle karşı karşıya kaldı. İsrail'de devlet halka olası bir saldırı ihtimaline karşı ücretsiz gaz maskesi dağıtılırken, Türkiye'de stoklar panik alarmı veriyor. Türkiye'de polis ve ordunun ihtiyaçlarına yönelik olarak üretim yapan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elsa ise "Ekim sonuna kadar onlardan gelen siparişleri ancak üretebileceğiz. Yeni siparişleri ancak ondan sonra alabiliriz. Yıllık 40 bin adet gaz maskesi üretim kapasitemiz var" diyor.

İki üretici var

Türkiye'de gaz maskesi üreticisi sayısı sadece iki. Bunlardan biri devlete üretim yapan Elsa, ikincisi ise Arıtan'ı üreten İşçi güvenliği adlı şirketin yetkilileri Suriye olayları ile birlikte oluşan panik havasının sipariş edilen miktarı patlattığına dikkat çekerek, "Özellikle Hatay'dan arayıp 7 bin tane almak isteyenler oldu. Devlet adına değil, bireyler adınaydı bu alım. Ama buna yetişmemiz zor. Şu an stoklarımızda 200 tane var. Çok sayıda ithalatçı var ama onların da 6 haftalık bekleme süresi verdiklerini duyuyoruz. Zaten üretici olmamıza rağmen olası bir kimyasal saldırıya yönelik olarak kullanılan gaz maskelerini biz burada üretmiyoruz. İthal ettiriyoruz. Bin üzeri adetler de bu sektörde bir anda alınamaz. İhale ile alınan adetlerdir" diyor.

Wall Street Journal

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