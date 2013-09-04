McCain Suriye'ye müdahale planı toplantısında poker oynadı

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ve ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in katıldığı bir toplatıda Suriye'ye askeri müdahaleyi konuştu.

Savaşın konuşulduğu toplantıya ise Cumhuriyetçi senatör John McCain'in cep telefonunda poker oynaması damga vurdu. Toplantıda McCain'in poker oynadığını ortaya koyan fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasına tepki gösterildi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain tepkilere, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından esprili bir cevap verdi. McCain mesajında, "Skandal! Senatodaki toplantıda cep telefonumda oyun oynarken yakalandım. Daha kötüsü de oyunu kaybettim!" dedi.