'Suriye'de savaşıp savaşmayacağımızı şartlar belirleyecek'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

G20'nin etkinliğinin korunmasına önem gösterdiklerini dile getiren Erdoğan; "2008'den bu yana devam eden krizin etkilerin ortadan kaldırılması ve küresel ekonominin yeniden yapılandırılması noktasında hiç şüphesiz G20 liderlerine önemli sorumluluklar düşüyor. St. Petersburg Zirvesi, bütün konuların etraflı bir biçimde ele alınması bakımından önemli bir vesiledir. G20 Zirvesi'nin akabinde Arjantin'e geçerek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Olimpiyatları'na evsahipliği yapacak şehri bu zirvede belirlenecek. 125. dönem toplantısı oluyor. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına evsahipliği yapması, ülkemiz bakımından da önem taşıyor. 2020 Olimpiyatlarını İstanbul'da yapmayı çok arzuluyoruz, önemsiyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin 'vururuz' açıklamasına Erdoğan'dan sert yanıt

Başbakan Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el Mikdat'ın, ABD'nin Suriye'ye bir operasyon düzenlemesi halinde Şam'ın sadece İsrail'i değil, Ürdün ve Türkiye'yi de vuracağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye böyle bir şeye her an hazırdır. Suriye kendisi buna ne kadar hazırdır. Bunu bilemem. Onu da özellikle bu konudaki askeri merciilerimiz gayet iyi biliyor. Biz de onlardan aldığımız bilgilerle az çok biliyoruz. Beşar neye dayanarak, neye güvenerek böyle bir açıklama yapıyor onu da pek bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum; Şu anda Suriye halkı, çok ciddi bir yönetim krizi içersinde.

Temenni ediyorum bir an önce Suriye'den ayrılır

İnsanlar orada yokluğu yaşıyor. Suriye şu anda bir bunalımın içinde. Siz kendi insanınızı şu anda yönetemiyorsunuz. 'Burada kalın' çağrısına rağmen vatandaş güvenemiyor. Çünkü sivil yerleşim bölgelerini bile bombalayan bir zihniyet var. Temenni ederim ki bir an önce, yürütemediği, barışı ve güvenliği sağlayamadığı Suriye ve Suriye halkına daha fazla zulüm etmez ve Suriye'den ayrılır."

Suriye’deki saldırı

Başbakan Erdoğan, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının kanıtlanmış olduğunu, Putin'in fikrini değiştireceğini söyledi. Kimyasal silahtan kaynaklanmayan ölümlere neden ses çıkarılmadığını anlamakta zorladığını belirten Erdğan, şöyle konuştu:

"Yeni delile gerek kalmadı. Suriye’de şehit edilmiş olan o yavrularımızın, tüm kamera çekimlerini dünya gördü. Bir kurşun yarası ya da kan yok. Sadece sararmış, kimyasal bombalarla onların şehit edildiğini çok açık ve net olarak görüyorsunuz.

"Rejim bunu kabul ediyor. Kabul etmediği 'bunu biz yapmadık muhalifler yaptı' noktasında. ABD'nin bu noktada iddialı çıkışı var, aynı şekilde bizimde. Putin'in son yaptığı açıklamalar, 'eğer böyle bir şey açıklanırsa bizim de duruşumuz çok daha farklı olacaktır, değişecektir'. Putin'in 'askeri müdahaleye karşıyız' derken, 'bu da kimyasal silah olması halinde taraftarız, yanında yer alırız' gibi bir yaklaşımın içine girmesi çok entrasansdır. Neticesi ölüm olan saldırıda ne kullanırsanız kullanın, bu bir insanlık suçudur. Uçaklara bombalayacaksın o suç olmayacak, kimyasal silah kullanırsan suç olacak. Bir defa öldürmek suç mu değil mi buraya bakmak lazım. Kimyasal olan daha vahşidir diyebilirsiniz. 100 bin kişi öldürülüyor, ses çıkarmayacaksınız. Ama bin 300 kişi öldürüldüğü zaman olayı bu kimyasal olduğu için suçtur diyeceksiniz. 'Eğer bu bize ispatlanırsa o zaman BM'de destekleriz' diyeceksiniz. Doğrusu bunu anlamakta ben zorlanıyorum."

Olası müdahalede yer alırız

Suriye'ye olası bir müdahalede Türkiye'nin rolünün ne olacağı sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, "Biz şu anda her türlü koalisyonun içersinde yer almaya hazır olduğumuzu söyledik. Ve bunu bir 'Gönüllüler Koalisyonu' olarakta değerlendiriyoruz. Burada Obama'nın bunu Kongre'ye götürmesi olayı, belki kendi iç siyasi kararı olarak değerlendirilebilir. Görüldüğü gibi Obama da David Cameron'da, bu şekilde hareket ederken, attıkları adımlardan sonra kendi insiyatiflerini de kullanma gayreti içindeler. Ve ilk verilen kararların nihai olmadığı ve bundan sonraki süreçte de yine buna benzer adımların atılabileceği yine tartışma konusu. Öbür tarafta Fransa'da bir müdahaleye ne kadar olumlu baktığını açıklıyorlar. G20 Zirvesi, bu konuları da görüşme bakımından çok önemli bir zirve olacak" ifadelerini kullandı.

İkili görüşmeler

ABD Başkanı Obama'yla G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyecekleri sorusu üzerine Erdoğan; "Sayın Obama'nın yarın açılışta bulunup ayrılacağı haberi geldi. Ama buna rağmen kısa da olsa bir görüşme yapma imkanımız kendileriyle olacak. Aynı şekilde Putin, orada gelen bütün ülkerle görüşmeler yapacaktır. Evsahibidir. Putin ile de görüşmemiz olacak. Ama tabi bu farklı ülkede olsaydı, görüşme daha uzun süreli olabilirdi" dedi.

CHP'ye Mısır tepkisi

CHP'nin oraya gitmesini önemsiyorum. Darbe deneyimlerinden bir şeyler aktaracaklar ya da darbe için akıl alacaklar. Bizde böyle darbeler yaptık ve ya böyle dareblerin arkasında bulunduk gibi bir paylaşımı olabilir. Siyasette hangi parti nedir nasıldır bunun tanınması bakımından isabetli olur.

Mısır'da durum değişirse farklı davranırız

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un sözcüsü İhab Bedevi'nin "Türkiye'ye olan sabrımız taşıyor" sözlerini ve Mısır Büyükelçisinin Mısır'a dönüşünü değerlendiren Erdoğan şunları kaydetti; " Biz büyükelçimizi müzakereler için buraya çağırmıştık. Müzakerelerimizi gerçekleştirdik, bunun ardından da kendisini tekrar gönderiyoruz. Ama Mısır'daki şartlar çok daha farklı istikamette gelişirse, durumu yeniden farklı bir şekilde değerlendiririz."

Başbakan Erdoğan'a G20 Liderler Zirvesi'nde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik edecek.

G20 Zirvesi'nin ardından Rusya'dan 2020 Olimpiyatları'nı kazanan şehrin açıklanacağı Arjantin'e geçecek olan Başbakan Erdoğan'a, burada da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç eşlik edecek.