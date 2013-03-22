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Türkiye'nin İsrailli askerlere ilişkin yasal girişimleri düşecek

Başbakanlık'tan yapılan ilk açıklamada 'İki Başbakan tazminat / ademi mesuliyet konusunda bir anlaşma hususunda bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kalmıştır' ifadesi kullanıldı

22 Mart 2013 22:12

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı arayarak dokuz Türkiye vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı için özür diledi ve tazminat ödemeyi kabul etti. Karşılığında Türkiye, Mavi Marmara baskınına katılan İsrailli askerlere ilişkin başlattığı yasal girişimleri iptal edilecek.
Netanyahu ile Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Türkiye'nin İsrailli askerlere ilişkin başlattığı yasal girişimlerin iptal edilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.  
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özrü sonrasında Başbakanlık'tan yapılan ilk açıklamada da "İki Başbakan tazminat / ademi mesuliyet konusunda bir anlaşma hususunda bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kalmıştır" ifadesi kullanıldı. 
Açıklamadaki, "sorumsuzluğın yokluğu" anlamına gelen "ademi mesuliyet" kavramına göre, operasyonu gerçekleştiren İsrail askerleri "sorumsuz" sayılıyor. Buna göre, Türkiye Mavi Marmara baskınına katılan İsrailli askerlere ilişkin başlattığı hukuki girişimlerden vazgeçecek. 
 

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