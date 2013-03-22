Başbakanlık'tan İsrail'in Mavi Marmara özrüyle ilgili ilk açıklama

Başbakanlık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özrüyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Yazılı açıklamada "Sayın Başbakanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da söz konusu özrü Türk halkı adına kabul etmiştir" denildi ve "İki Başbakan tazminat / ademi mesuliyet konusunda bir anlaşma hususunda bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Sayın Netanyahu ayrıca İsrail’in sivil halkın kullanacağı malların Gazze dahil Filistin topraklarına girişine ilişkin kısıtlamaları esas itibariyle kaldırdığını ve sükunet devam ettiği müddetçe bu durumunda devam edeceğini ifade etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu ile telefonda konuşmuştur.

Sayın Başbakanımız Sayın Netanyahu'ya Türk ve Yahudi halkları arasındaki ortak tarihe dayanan ve yüzyıllardır süregelen güçlü dostluk bağlarına ve işbirliğine değer verdiğini söylemiştir.

Bölgenin barış ve istikrarı için hayati stratejik öneme sahip olarak gördüğü ilişkilerin son dönemde bozulmuş olmasının üzüntü verici olduğunu ifade etmiştir.

Türkiye’nin İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli vizyon temelinde adil, kalıcı ve kapsamılı bir çözüm bulunmasına yönelik uluslararası ve bölgesel tüm çabalara desteğini yinelemiştir.

Sayın Netanyahu, İsrail tarafından hadiseyle ilgili olarak yürütülen ve bir dizi operasyonel hatanın yapıldığına işaret eden soruşturma ışığında, can kaybına veya yaralanmaya yol açan her türlü hatadan dolayı İsrail adına Türk halkından özür dilemiş, Sayın Başbakanımız da söz konusu özrü Türk halkı adına kabul etmiştir.

İki Başbakan tazminat / ademi mesuliyet konusunda bir anlaşma hususunda bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kalmıştır.

Sayın Netanyahu ayrıca İsrail’in sivil halkın kullanacağı malların Gazze dahil Filistin topraklarına girişine ilişkin kısıtlamaları esas itibariyle kaldırdığını ve sükunet devam ettiği müddetçe bu durumunda devam edeceğini ifade etmiştir.

İki lider Filistin topraklarındaki insani durumun iyileştirilmesi için birlikte çalışmak konusunda mutabık kalmıştır.