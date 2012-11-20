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Mavi Marmara saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İsraillilerin sildiğini sandığı Kanadalı aktivistin harddiskindeki görüntüler Kanada'da kurtarıldı ve mahkemeye gönderildi

20 Kasım 2012 19:32

İsrail'in Mavi Marmara gemisine yönelik düzenlediği ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı davasına olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanadalı aktivist Kevın Neish'in olay günü çektiği görüntüler İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi. Olay günü gemide olan Neish'in harddiskinde bulunan ancak İsraillilerin sildiği 30 dakikalık görüntü, Kanada'da yapılan çalışmalarla kurtarıldı. Görüntülerin kurtarılmasının ardından İsrailli askerlerin yargılandığı Türkiye'deki mahkemeye Neish tarafından gönderildi. Mahkeme söz konusu görüntüleri incelemeye aldı.

 

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