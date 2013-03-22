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Dünya

Bu İsrail'in ilk özrü değil...

İsrail'in dış politikası yakın dönemde ABD ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu bir çok ülkeden özür dilenmesini gerektirdi

22 Mart 2013 22:04

Mavi Marmara baskınında 9 kişinin ölümü ve 30 kişinin yaralanması ile ilgili olarak özür dilenmesi İsrail dış politikası için bir ilk değil. İsrail yakın geçmişte bir Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık seviyelerinde Filistin, Mısır, Birleşmiş Milletler, ABD ve İsviçre'den özür diledi. İki sene önce Türkiye İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un Dışişleri bakanlığı sırasında alçak koltuğa oturtulması üzerine patlak veren krizin sonunda İsrail Başbakanlık seviyesinde özür diledi.

İsrail'in yakın geçmişteki resmi özürlerinin bir kısmı şöyle:

2002 yılında, Gazze'de 4 kişilik Bedevi ailesinin tanklar tarafından ezilerek öldürülmesi üzerine İsrail savunma bakanı Binyamin Ben-Eliezer özür açıklamasında bulunmuştu.

Ekim 2011'de Savunma bakanı Ehud Barak, Mısır'dan sınırda yaşanan çatışmalarda 5 mısırlı güvenlik görevlisinin ölmesi üzerine özür dilemişti.

2009 yılında İsrail Başbakanı Ehud Olmert bir televizyon kanalında İsa'yı alaya alan bir skeç yayınlanması üzerine özür dilemişti.

2004'te Savunma Bakanlığı'ndan Amos Gilad, İsviçre'li bir diplomatın aracına kontrol noktasında ateş edilmesi ile ilgili olarak özür dilemişti.

2006'da Başbakan Ehud Olmert, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ı arayarak, BM barış koruyucularının Lübnan'da Israil uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesi üzerine özür dilemişti.

2011 yılında Savunma Bakanlığı ABD'li hamile gazeteci Lynsey Addario'nun kontrol noktasında soyularak aranması üzerine özür bildirisi yayımlamıştı.

2010 yılında Türkiye elçisi Oğuz Çelikkol'un, Dışişleri bakanlığı ziyareti sırasında alçak koltuk verilmesi üzerine Başbakanlık özür dilemişti

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