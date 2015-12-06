"Türkiye'nin işgaline karşı Rusya'dan Irak'a askeri müdahalede bulunmasını isteyebiliriz"

Türkiye'nin Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Bölgedeki peşmergelerin eğitilmesi için kurulması planlanan üssü ve Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Bakanı Hakim el Zamili, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Türkiye'ye karşı Rusya’dan yardım isteyebileceklerini söyledi.

El Arab el Cedid gazetesine konuşan El Zamili, “Türkiye’nin işgaline ve Irak’ın egemenliğini ihlal etmesine karşı kısa süre içinde Rusya’dan Irak’a doğrudan askeri müdahalede bulunmasını isteyebiliriz” dedi.

Türkiye’nin Bağdat’ın izni olmadan Musul’a asker gönderdiğini yineleyen El Zamili, daha önce de Türk askeri bir an önce Irak’tan ayrılmazsa Türkiye’ye karşı askeri operasyon düzenleyeceklerini söylemişti.