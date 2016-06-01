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Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk Alevi Kitap Fuarı başlıyor

42 yayınevinin yanı sıra, Cemevleri ve diğer Alevi kurumlarının kendi yayınlarıyla katılacağı fuar 2-5 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek

01 Haziran 2016 22:20

Şahkulu Sultan Vakfı tarafından düzenlenen Şahkulu Alevi Kitap Fuarı, 2 Haziran tarihinde başlayacak.

42 yayınevinin yanı sıra, Cemevleri ve diğer Alevi kurumlarının kendi yayınlarıyla katılacağı ve bugüne kadar yayımlanmış çeşitli Alevi dergilerinin sergileneceği fuarın programında, söyleşiler, imza günleri ve çocuklar için masal dinletileri yer alıyor.

Söyleşilerde, Alevi felsefesi ve teolojisi, Alevi toplumunun tarihi, bugünkü görünürlüğü ve talepleri, öne çıkan konular.

kulturservisi.com'un haberine göre; İstanbul Merdivenköy’deki Şahkulu Vakfı’nın bahçesine kurulacak olan fuar, dört gün sürecek ve 5 Haziran’a kadar her gün saat 11.00’da kapılarını açacak, 21.00’da kapanacak. 

Şahkulu Sultan Dergahı; Osmanlı Dönemi’nde varolan yaklaşık 20 Alevi-Bektaşi Dergahın’dan biridir. Horasan erenlerinden kabul edilen Şahkulu Sultan, Bizans’ın son dönemlerinde; yaklaşık 1370-1380 yıllarında İstanbul’a gelip dergahını kurmuştur. Şahkulu Sultan ile birlikte aynı yılda dergahlarını kuranlar ise Karacaahmet Sultan, Gözcü BabaEren Baba, Sancaktar Baba, Kartal Baba gibi isimler. Bu erenler ölümlerinden sonra, kurdukları dergahlarda isimlerini verdikleri semt adları ile yaşamaktalar. Eren Baba’dan Erenköy, Kartal Baba’dan Kartal, Gözcü Baba’dan Göztepe, Karacaahmet Sultan’dan Karacaahmet semti adını almıştır.

Fuarın detaylı programına http://Şahkulu Sultan Vakfı adresinden ulaşılabilir

 

 

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