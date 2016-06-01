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Kültür-Sanat

Yordam Edebiyat’ın ilk kitapları yayımlandı

Yordam Edebiyat’ın raflardaki yerini alan ilk üç kitabı, Miguel A. Asturias’tan “Sayın Başkan“, Maksim Gorki’den “Ana“, Aleksandr Herzen’den “Suçlu Kim?“ oldu

01 Haziran 2016 16:34

2006 yılında, siyasal üretimin gerekliliğine inanarak yola çıkan Yordam Kitap, 10. yaşına ve Türkiyeli edebiyat okurlarına Yordam Edebiyat’la merhaba diyor. 

Yordam Edebiyat’ın 1 Haziran tarihi itibariyle raflardaki yerini alan ilk üç kitabı, Miguel A. Asturias’tan “Sayın Başkan“, Maksim Gorki’den “Ana“, Aleksandr Herzen’den “Suçlu Kim?“ oldu.

Edebiyat Haber'de yer alan habere göre, önümüzdeki dönem programını da açıklayan Yordam Edebiyat, Balzac, Zola, Çehov, Dostoyevski, Tolstoy gibi 19. yüzyıl klasiklerini, Gorki, Asturias, Nizan, Ostrovski gibi 20. yüzyıl yazarlarıyla birlikte ve Hasan Âli Ediz, Zeyyat Selimoğlu, Hamdi Varoğlu, Özdemir İnce, Erdoğan Alkan, Mete Ergin gibi ustaların çevirileriyle Türkiyeli okurlarla yeniden buluşturacak.

 

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