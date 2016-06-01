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Muhafazakâr edebiyat dergisinden Berkin'i sapan ve taşla çizen Misvak'a: Bu kin memlekete zulmediyor

"Bir çocuğun cesedi üzerinden söyleyeceğiniz hiçbir kötü söz olamaz"

01 Haziran 2016 15:13

İslami çizgide yayın yapan Misvak dergisinin Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıkan ve polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan'ı sapanlı ve taşlı karikatürüne bir tepki de muhafazakâr çizgide yayın yapan edebiyat dergisi İzdiham'dan geldi. İzdiham dergisinde yer alan yazıda, Şahin Güneş'in çizdiği karikatür için “Eğer bu karikatür memleket adına yapıldıysa memleket bundan hazzetmiyor. Memlekete zulmediyor bu kin” dendi ve “Bir çocuğun cesedi üzerinden söyleyeceğiniz hiçbir kötü söz olamaz” ifadeleri kullanıldı.

İzdiham dergisinin yayımladığı açıklama şöyle;

 

“Misvak Mizah Dergisi’nin son sayısında Gezi Olayları sırasında ölen Berkin Elvan karikatürü hiç hoş değil. Karikatürün neye hizmet ettiğini biz anlamadık.

Ölen bir çocuğun üzerinden nara atmak ne dine, ne insanlığa, ne memleketin selametine, ne sanata, ne karikatüre, ne de başka bir şeye yakışıyor.

Eğer bu karikatür dini hassasiyetler gözetilerek yapıldıysa din bunu emretmiyor. Unutma ki Peygamber Efendimiz Ebu Cehil’in ayağına bile 100 kez gitti. Sadece anlattı. Eğer yanlış yaptıklarını düşündüğünüz birileri varsa ikna edin. Ama Berkin Elvan artık yok. Öldü. Biri bu dünyadan çekip gittiyse yani öldüyse bizim kültürümüzde arkasından konuşmak yok.

Eğer bu karikatür memleket adına yapıldıysa memleket bundan hazzetmiyor. Memlekete zulmediyor bu kin. Üstelik bir çocuğun cesedi üzerinden söyleyeceğiniz hiçbir kötü söz olamaz.

Eğer bu karikatür insanlık adına yapıldıysa insanlık bundan hiç hoşlanmaz. Çünkü insanlık iyi olmayı, iyiliği, güzel olmayı, barışı, kardeşliği savunan bir dildir.

Eğer bu karikatür iktidarı korumak adına yapıldıysa normal iktidarlarına buna ihtiyacı olmaz. İktidarlar kötülükle ayakta durmaz. Ancak herkesi kucaklayarak ayakta durur. Üstelik bu acizlik değildir. İktidarların görevidir.

Eğer bu karikatür okuyanları güldürmek için yapıldıysa insan hayret düşüyor, gülmüyor.

Eğer bu karikatür. Eğer bu karikatür. Eğer bu karikatür. Eğer bu karikatür.”

Misvak dergisinin tepki çeken Berkin Elvan karikatürü

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