Misvak dergisinin şekersiz çay-dinsiz devlet karikatürü sosyal medyada gündem oldu

İslami çizgide yayın yapan mizah dergisi Misvak dergisinin laiklik karikatürü sosyal medyada gündem oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik yer almamalı" açıklaması üzerinden başlayan tartışmalara gönderme yapılan karikatürde, laikliği savunan ve laiklik karşıtı iki adam tartışıyor. Takkeli olarak tasvir edilen adam, "Laiklik dinin devlete karışmamasıdır" tanımına, şekersiz çay örneği ile yanıt veriyor ve laikliğin "dinsiz devlet" anlamına geldiğini savunuyor.

Söz konusu karikatür, Ekşi Sözlük'te gündem olurken, Twitter'da da tartışma konusu oldu.

Misvak dergisinin karikatürü şöyle: