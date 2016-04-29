T24 LogoT24 Logo
Gündem

Misvak dergisinin şekersiz çay-dinsiz devlet karikatürü sosyal medyada gündem oldu

Karikatürde laiklik için çaysız şeker 'dinsiz devlet' tanımı yapılıyor

29 Nisan 2016 11:35

İslami çizgide yayın yapan mizah dergisi Misvak dergisinin laiklik karikatürü sosyal medyada gündem oldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik yer almamalı" açıklaması üzerinden başlayan tartışmalara gönderme yapılan karikatürde, laikliği savunan ve laiklik karşıtı iki adam tartışıyor. Takkeli olarak tasvir edilen adam, "Laiklik dinin devlete karışmamasıdır" tanımına, şekersiz çay örneği ile yanıt veriyor ve laikliğin "dinsiz devlet" anlamına geldiğini savunuyor.

Söz konusu karikatür, Ekşi Sözlük'te gündem olurken, Twitter'da da tartışma konusu oldu.

Misvak dergisinin karikatürü şöyle:

ETİKETLER

sosyal medyaşekersiz çaydergikarikatürdinsiz devlettartışmameclis başkanı

İlgili Haberler

Başbakan: Devletin nitelikleri tartışılamaz; yeni anayasada otoriter değil, özgürlükçü bir laiklik olacak

"Sivil anayasada başkanlık sistemini ele aldık, yazım faaliyetlerine başladık"

Karar yazarı Ocaktan: "Anayasada laiklik olmamalı" ifadesi fuzuli, izaha muhtaç

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişik dönemlerde yaptığı açıklamalarla 'laiklik' tartışmalarını çoktan bitirmişti"

CHP: Laiklik kırmızı çizgimiz, Meclis Başkanı acilen istifa etmeli

"AKP de bunu kabul etmiyorsa bizim istifa çağrımıza katılmalı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24