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CHP: Laiklik kırmızı çizgimiz, Meclis Başkanı acilen istifa etmeli

"AKP de bunu kabul etmiyorsa bizim istifa çağrımıza katılmalı"

27 Nisan 2016 17:14

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tartışmaya yol açan "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" sözlerine ilişkin olarak, "Laiklik kırmızı çizgimizdir, Meclis Başkanı acilen istifa etmelidir" dedi.

Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Böke, "AKP de bunu kabul etmiyorsa bizim istifa çağrımıza katılmalı" çağrısı yaptı. 

Böke'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu haftaya da TBMM'nin Meclis Başkanı'nın kabul edilemez sözlerinin tartışmalarıyla karşınızdayız. Utanmadan laikliğe, inanç özgürlüğüne açıktan bir saldırı yapmıştır. Öylesine sözler değildir. Yanlışlıkla söylenmiş sözler değildir. Yazılı metine dökmüş, hazırlığını yapmış. Bu sözler TBMM Başkanı'nın kendisinin üzerine yemin ettiği Anayasa'da laikliğe karşı bilinçlice söylenmiş sözler. Fiili bir durumun açıkça ifade edildiği ve gerçeğe dönüştürüldüğü sözler. 

AKP'nin iki ileri bir geri siyaseti bizi şaşırtmıyor. Bu cümleler düşünülerek kuruldu. Herkesin cephesi belli. AKP'nin siyasi pozisyonu belli. Demokrasiye nasıl baktıkları belli. Bu sözler inanç özgürlüğüne, bir arada yaşama kültürüne nasıl baktığını gösteren sözler. Hedef net, amaç açık. Laiklik kırmız çizgidir. Tek bir CHP'li hayatta kalana kadar arkasında duracağımız laiklik davamız var. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Bu sözleri asla kabul etmeyeceğiz. Saldırı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin özellikle TBMM Başkanı sıfatıyla koltukta oturan şahsın demokrasiyi ihya etme lüksü değildir. Şahsi görüşler olarak sunulmadı. Eğer bu sözler AKP tarafından kabul ediliyorsa laikliği ortadan kaldırmak istiyordur. Kabul etmiyorsa istifaya çağırması gereken de AKP'nin kendisidir. TBMM Başkanı acilen istifa etmelidir. Herkes bu istifa çağrısına ortak olmak zorundadır. Biz CHP olarak açıkça söylüyoruz. İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı'ndan derhal gitmelidir.

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