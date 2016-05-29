Sosyal medya Misvak dergisinin Berkin Elvan karikatürünü konuşuyor

İslami çizgide yayın yapan mizah dergisi Misvak dergisinin Gezi Parkı olaylarında ekmek almak için evinden çıkan ve polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan için çizdiği karikatürü konuşuyor.

Dergide Şahin Güneş imzalı çizimde Berkin Elvan’ın ekmek değil, polislere atmak için taş aldığı iddiası yer aldı.

Derginin karikatürü şöyle:

Dergiye sosyal medyadan gelen tepkiler şöyle:

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