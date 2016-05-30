Misvak dergisi tepkiye yol açan Berkin Elvan karikatürlerine devam ediyor

İslami çizgide yayın yapan mizah dergisi Misvak dergisinin Gezi Parkı olaylarında ekmek almak için evinden çıkan ve polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan için çizdiği karikatüre tepkiler devam ederken, dergi yine tartışma yaratacak bir karikatür yayınladı.

Dergide "fethi" imzalı çizimde Kartal Belediyesi tarafından Berkin Elvan adına bir turnuva düzenlendiği resmediliyor. Karikatürde, kazananlara ödül olarak molotof kokteyli, sapan ve taş veriliyor.

Dergi, Şahin Güneş imzalı bir önceki çiziminde Berkin Elvan’ın ekmek değil, polislere atmak için taş aldığı iddiasını resmetmişti.

Derginin karikatürü şöyle: