Türkiye'nin gündemi Kobanê protestoları için kim, ne dedi?

Türkiye’nin gündemini Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye’nin Kobanê şehrine saldırması sonrası Türkiye’nin genelinde çıkan protestolar oluşturdu. HDP Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin tek bir açıklama ile olayların önüne geçebileceğini belirttiği açıklamasının ardından, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşen HDP heyeti adına Sırrı Süreyya Önder, “diyalog ve müzakere sürmeli” açıklaması yaptı. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) de Kobanê’deki gelişmelerin çözüm sürecini etkilememesi gerektiğini vurguladığı açıklamasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sahnelenen bu oyun, çözüm sürecini ve kadim kardeşliğimizi sabote etme amacı taşıyor” mesajı takip etti. KCK, yaşanan olaylar hakkında, “Kobanê halkına yardım amaçlı bir koridorun açılması sürecin normalleşmesini de beraberinde getirecektir” vurgusunu yaptığı açıklamada büst, okul yakma ve yağmalama olaylarını kınadı. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, yaptığı basın açıklamasında İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın “diyalog ve müzakereler hızlandırılsın” çağrısına dikkat çekerek, mesajlaştıklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis’e getirilecek yeni bir tezkereyle Türk askerine Kobanê’nin kurtarılması ve IŞİD’den temizlenmesi için kara harekâtına izin yetkisinin verilmesi gerektiğini açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD barbarlığını protesto etmek için sokağa çıkanlardan şiddetten, mala mülke zarar vermekten uzak durmalarını istedi ve “Bayrak ve Atatürk büstlerine, okullara saldırıları kınıyoruz. Provokasyon olduğuna inanıyoruz” dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'e konuşan Demirtaş, "IŞİD’i durdurmak yerine IŞİD’e tepki gösterenlere ‘Misliyle cevap vereceğiz’ demek doğru değil. Onun yerine ‘Kobani düşmeyecek. IŞİD barbarlığına Kürtleri teslim etmeyeceğiz’ denilmeli. Geri dönülmez noktada değiliz. Ölürüz, Kürtlerin namusunu şerefini IŞİD gibi barbar bir örgütün ellerine bırakmayız. Hükümet, tek bir açıklama ile bunu durdurabilir. “IŞİD’in üstüne gideceğiz” denmesi bile barış havasını yeniden güçlendirir" ifadelerini kullandı.

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Önder: Müzakere süreci sekteye uğratılmamalı

Kobani'ye destek için eylem çağrısı nedeniyle hükümetin sert tepki gösterdiği HDP'den bir heyet Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüştü. HDP'li Önder, "Müzakere süreci sekteye uğramamalı" dedi.

HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

"Öncelikle bu son olaylarda hayatını kaybeden 23 kardeşimize başsağlığı diliyoruz. Gelinen noktayı Sayın Akdoğan ile değerlendirdik. Kaygılarımızı ilettik, kaygılarını dinledik. Burada edindiğimiz izlenimleri eş genel başkanlarımıza aktaracağız. Hepimizin ortak muradı Sayın Öcalan’ın başlatmış olduğu müzakere sürecini sekteye uğramadan bütün ülke için bir demokratik kazanıma dönüşecek şekilde ilerletmek. Gelinen noktada vahim katliamlar var. Bugün tüm bunların çözüm şekli anlamlı diyalog sürecini kaybetmemekten geçiyor."

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TÜSİAD: Kobani gelişmeleri ile çözüm süreci arasında bağlantı kurmak sorumlu bir davranış değil

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Suriye’nin Kobanê kentinde yaşanan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları üzerine Türkiye’de yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. TÜSİAD yaptığı açıklamada, “İş dünyası olarak, tüm toplum kesimlerini ve tüm kurumları sağduyulu olmaya, her türlü şiddet eylem ve söylemine karşı durmaya, çözüm sürecinin akamete uğramadan ilerlemesi konusunda sorumlu davranmaya ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz” denildi.

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Erdoğan: çözüm sürecini ve kardeşliğimizi sabote etme amacı taşıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,, Suriye’nin Kobanê kentine yönelik Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırıları sonucu Türkiye’de başlayan protestolar hakkında, “İçinden geçmekte olduğumuz böylesine hassas bir süreçte, insani, demokratik ve iyi niyetli tavrımızın istismar edilmesine elbette müsamaha gösterilemez. Sergilenen şiddet, vandalizm ve yağmacılıkla, devletimiz en etkin şekilde, demokrasi ve hukuk içinde mücadele edecektir” dedi.

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KCK: Yardım koridorunun açılması

süreci normalleştirecektir

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê saldırıları sonrası Türkiye’de başlayan olaylarda okul yakma, büste saldırma ve yağmalama gibi girişimleri kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı. KCK, yaşananların AKP’nin yanlış politikalarının sonucu olduğuna dikkat çekerken, “Kobanê halkına yardım amaçlı bir koridorun açılması sürecin normalleşmesini de beraberinde getirecektir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Kobanê’de yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

KCK, ancak okul yakma, büste saldırma, yağmalama gibi girişimleri kesinlikle kabul etmediklerini ve bunları yapanları provokatör olarak gördüklerini belirtti.

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Öcalan'dan 'diyalog ve müzakere hızlandırılsın' çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Diyarbakır'da Kobanê'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'de 23 kişinin hayatını kaybettiği olayların yanı sıra çözüm süreciyle ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, "Dün gece itibariyle bizler Sayın Öcalan ile kısa bir mesaj bağlantısı kurma imkânı bulduk. Kendisiyle bu katliam tehlikesine karşı diyalog ve müzakereyi hızlandırma yöntemini bütün taraflara telkin ettiğini önerdiğini belirtmek istiyoruz" dedi.

Demirtaş, şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği sokak olaylarıyla ilgili olarak şiddettin karşılıklı olarak sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Demirtaş, "Şiddet, yakma, yıkma asla olmamalıdır. Herkesin, tüm tarafların da bu çağrımıza uymasını rica ediyoruz" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu: Türk askeri Kobanê'nin kurtarılmasını sağlamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin olarak "CHP olarak mevcut tezkereyi kabul etmiyoruz. Gelin, askerimizin kara harekâtını Kobani’nin kurtarılması ve IŞİD’ten temizlenmesi amacıyla sınırlandıralım. Tezkereyi hemen çıkaralım böylece halkımızın akrabalarını IŞİD’in öldürmesine izin vermeyelim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Mevcut tezkerede PKK ifadesi de yer alıyor. Sizin tezkerenizde PKK’ya yönelik bir yaptırım yer alacak mı?" şeklindeki bir souya ise "Hükümet ciddi bir tehdit olduğu yönünde görüş beyan ederse, gerekçelerini getirirse hayır demeyiz" yanıtını verdi.

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