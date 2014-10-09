KCK: Yardım koridorunun açılması süreci normalleştirecektir; okul, büst yakma, yağmalamalar kabul edilemez

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê saldırıları sonrası Türkiye’de başlayan olaylarda okul yakma, büste saldırma ve yağmalama gibi girişimleri kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı. KCK, yaşananların AKP’nin yanlış politikalarının sonucu olduğuna dikkat çekerken, “Kobanê halkına yardım amaçlı bir koridorun açılması sürecin normalleşmesini de beraberinde getirecektir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Kobanê’de yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

KCK, ancak okul yakma, büste saldırma, yağmalama gibi girişimleri kesinlikle kabul etmediklerini ve bunları yapanları provokatör olarak gördüklerini belirtti.

HÜDAPAR saldırılarında Türk devletinin rol sahibi olduğuna dikkat çeken KCK, devamla şu uyarıda bulundu:

“Hem Türk devleti bu kirli politikalardan derhal vazgeçmeli hem de HÜDAPAR eskinin tekrarına kesinlikle düşmemelidir.

Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır. Kobanê düştü, düşecek demekle hiçbir sorun çözülemez. Kobanê ile birlikte Kürtler ve dostları olduğu her yerde direnişini sürdürecektir.”

‘Kobanê direnişi şehitlerini anıyoruz’

KCK’nin açıklaması şöyle:

“Kobanê direnişi 25. gününde fedai ruhla kahramanca sürmektedir. Bu direniş sadece Kürtlerin değil, ezilen tüm halkların, inançların, kültürlerin onur direnişi olmuştur. Kürdistan halkı dört parçada dostları ile birlikte IŞİD faşist güçlerine ve Türk devletinin yanlış politikalarına karşı direnişini yükselterek devam etmektedir. Bu direnişte Kobanê, Kuzey Kürdistan, Türkiye, Merivan ve Sine’de direnerek şehit düşenleri saygıyla anıyor, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Şehitlerin anılarını zaferle taçlandıracağımıza dair sözümüzü yineliyoruz.

'Okul, büst yakma ve yağmalamaları kabul etmiyoruz'

Kobanê’nin kuşatılması, IŞİD faşizminin halkalara ve inançlara olan düşmanlığı ve Türk devletinin uyguladığı politikalar karşısında halklarımızın ayağa kalkması son derece meşru ve onurlu bir duruş olmaktadır. Hiç kimse Kürtlerden hemen yanı başında Kobanê’deki halkımız üzerinde uygulanacak olan katliam ve saldırılara karşı sessiz kalmasını bekleyemez. Kobanê kuşatma altında tutulduğu, IŞİD faşizmi saldırdığı ve AKP mevcut politikalarından vazgeçmediği sürece direniş daha kapsamlı biçimde gelişecektir. Bu anlamda halkımızın ve dostlarının geliştirdiği serhildanları selamlıyor ve destekliyoruz. Ancak halkımız serhildanlara kalkarken okul yakma, Türk halkının bayrak, Atatürk büstü vb. değerlerine saldırma ve Türk basınında iddia edildiği üzere şayet yağmalama vb. girişimler gerçek ise; bunları kesinlikle kabul etmediğimizi, bunları yapanların provokatörler olduğunu belirtiyoruz. Daha yaygın ve kapsamlı serhildanlar geliştirilirken halkımızın bu konulara özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

‘Yaşananlardan AKP devleti sorumludur’

Halkımız Kobanê direnişini sahiplenmekle kendi özgür geleceğini sahiplenmektedir. Bu anlamda Kobanê Pirsus birleşmiştir. AKP devleti IŞİD’i desteklemeyip, kardeş dediği Kobanê halkına karşı sorumluluklarının gereğini yerine getirseydi, Kürtlerin bu düzeyde serhildanlara kalkma gerekçesi de olmayacaktı. Dolayısıyla olup-biten ve tüm yaşananlardan AKP devleti sorumludur. Kobanê halkının DAİŞ faşizmine karşı kendisini savunması için her türlü yardım amaçlı bir koridorun açılması sürecin normalleşmesini de beraberinde getirecektir.

‘HÜDAPAR saldırılarında devletin rolü var’

HÜDAPAR’ın saldırıları sonucunda birçok insan yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. HÜDAPAR saldırılarını ve katliam girişimlerini derhal durdurmalıdır. Geçmişte hangi güçler tarafından kullanıldığını iyi düşünerek ortaya çıkan sonuçların tekrarlanmaması için kendisini bir kez daha kullandırtmamalıdır. Sömürgecilerin amacı Kürdü Kürde kırdırtmaktır. Yaşanan son olaylarda HÜDAPAR’la birlikte Türk devletinin de rol sahibi olduğu kesindir. Saldırıların devam etmesi durumunda yanıtsız kalınmayacağı iyi bilinmelidir. Hem Türk devleti bu kirli politikalardan derhal vazgeçmeli hem de HÜDAPAR eskinin tekrarına kesinlikle düşmemelidir.

'Kimse yanlış hesap yapmamalı'

Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır. Kobanê düştü, düşecek demekle hiçbir sorun çözülemez. Kobanê ile birlikte Kürtler ve dostları olduğu her yerde direnişini sürdürecektir. Uluslararası komplonun yıl dönümünde tüm Kürdistan halkı yürek, bilinç ve eylemini birleştirerek her zamankinden daha büyük bir kararlıkla mücadeleyi yükseltecektir. Kobanê’deki direniş aynı zamanda bir insanlık direnişidir. Tüm insanlığı Kobanê’deki direnişi sahiplenmeye ve IŞİD faşist güçlerine karşı direnen Kürt halkının yanında yer almaya çağırıyoruz.”