Önder: Diyalog ve müzakere sürmeli

Kobani'ye destek için eylem çağrısı nedeniyle hükümetin sert tepki gösterdiği HDP'den bir heyet Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüştü. HDP'li Önder, "Müzakere süreci sekteye uğramamalı" dedi.

Görüşme 10.00'da Başbakanlık'ta başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi Kobani'ye destek için HDP'nin yaptığı eylem çağrısı ve sonrasında çıkan olaylar oldu. Görüşmenin ardından HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

"Öncelikle bu son olaylarda hayatını kaybeden 23 kardeşimize başsağlığı diliyoruz. Gelinen noktayı Sayın Akdoğan ile değerlendirdik. Kaygılarımızı ilettik, kaygılarını dinledik. Burada edindiğimiz izlenimleri eş genel başkanlarımıza aktaracağız. Hepimizin ortak muradı Sayın Öcalan’ın başlatmış olduğu müzakere sürecini sekteye uğramadan bütün ülke için bir demokratik kazanıma dönüşecek şekilde ilerletmek. Gelinen noktada vahim katliamlar var. Bugün tüm bunların çözüm şekli anlamlı diyalog sürecini kaybetmemekten geçiyor."

Önder, detaylı açıklamayı saat 12:00'de HDP, DBP ve DTK eş genel başkanlarının Diyarbakır'da yapacağını söyledi.

HDP heyetinin görüştüğü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan eylemlerin başladığı gün yaptığı açıklamada HDP'nin Kobani için eylem çağrılarını 'sorumsuzluk' diye niteledi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Şehir merkezlerinde şiddet eylemi ve vandalizme müsamaha gösterilmeyecek" demişti.

Akdoğan aynı açıklamada, çözüm süreci ve Suriye'de yaşananların bağdaştırılmaması gerektiğini söyledi:

"Çözüm süreci kendi mecrasında seyretmektedir. Bizim dışımızda gelişen her olayı çözüm süreciyle ilişkilendirmek son derece yanlış bir yaklaşım olur. Türkiye dışında yaşanan ve bizim doğrudan müdahil olmadığımız olayları bahane ederek çözüm sürecinde kırılganlık üretmek sorumsuz bir yaklaşım olacaktır."

Davutoğlu'ndan sert tepki

Çarşamba günü Başbakanlık'ta yapılan Güvenlik Zirvesi sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu HDP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Davutoğlu, Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğusu'ndaki bazı illerde düzenlenen eylemlerle ilgili olarak HDP'yi suçladı. Davutoğlu; HDP için "Demokratik hakları kullanmak iddiasında olan bir parti son derece antidemokratik, halkın malına, canına kastedecek eylemlerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan, "Siyasi parti iseniz demokratik tavrınızı ortaya koyun. Ama başka bir şeyseniz ona göre söyleyin muamelemiz ona göre olacaktır. Çözüm sürecine önem veriyorlarsa önce onun gereğini yapacaktır." diyerek HDP'nin eylemlerle ilgili tavrını eleştirdi.

Yaşanan şiddet olaylarıyla Türkiye'de kargaşa yaratılmak istendiğini belirten Davutoğlu, "Kobani'de Kürtlere yapılanları protesto için Türkiye'deki Kürtlere zulüm yapmak hangi mantığa sığar. Evleri kurşunlananlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır" dedi.

Kaynak: Al Jazeera