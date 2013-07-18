Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı tamamlandı

Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen Andrzej Kucza'nın yüzü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 1 yıldır yüz nakli için bekleyen Recep Sert'e nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından saat 07.30 sıralarında başlayan nakil ameliyatı tamamlandı.

Prof. Dr. Özkan başkanlığındaki ekip tarafından 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'dan alınan yüz, 2007 yılında silahını temizlerken av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan 27 yaşındaki Recep Sert'e nakledildi.

Nakil işleminde, kazada çenesini ve sol gözünü kaybeden Sert'in yüzünün yanı sıra çenenisinin de değiştirildiği öğrenildi. Recep Sert'e tam yüz nakli yapıldığı, göz kapakları ile kulakları hariç, kaşları, burnu ve alt çenesi ile üst çenesinin değiştirildiği kaydedildi. Çene nakil işleminin ise Türkiye'de ilk olduğu bildirildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, yüz ile çenenin nakledildiği ifade edildi. Prof. Dr. Özkan ve hastane yönetiminin nakil ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Muğla'da tatil yaptığı sırada boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın organlarının bağışlanması üzerine, yüzünün Bursa'da yaşayan Recep Sert'e nakledilmesi kararlaştırılmış, dün saat 21.30 sıralarında nakil için işlemler başlamıştı.

Ailesi tüm organlarını bağışladı

Tatilini geçirdiği Akyaka beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Muğla Yücelen Hastanesine kaldırılan 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Kucza'nın organlarını bağışlama kararı aldı.

Yüzü de bağışlanan Polonyalı Kucza'nın doku testlerinin İzmir'de yaşayan 27 yaşındaki Recep Sert ile uyum gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine Kucza'nın yüzünün Recep Sert'e nakledilmesi kararlaştırıldı.

Kucza'nın organlarını almak için Antalya'dan uçakla yola çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Muğla'ya geldi.

Özkan başkanlığındaki ekip, Muğla Yücelen Hastanesine gelerek yüzün alınması için operasyona başladı.

Yücelen Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nasır Ordubatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın ailesiyle tatilini geçirmek için Akyaka Beldesine geldiğini söyledi. Kucza'nın 14 Temmuz'da eşiyle birlikte denize gittiğini ve aniden fenalaştığını belirten Ordubatlı, "Eşinin yardımıyla kıyıya çıkarılıp acil bir şekilde ambulansla hastanemize sevk edildi. Kendisine hastanemizde yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı. Hasta tekrar hayata döndürüldü ve anestezi yoğun bakıma alınarak, yakinen ilgilenildi. Ancak dün sabah itibarıyla yapılmış olan muayeneler ve bir takım tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğini ne yazık ki öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Hastanede aileye organ nakli teklifinde bulunulduğuna işaret eden Ordubatlı, "Aile üyeleri ne yazık ki acılarından dolayı şu anda sizin karşınızda bulunamıyorlar. Ailemiz bir insanlık örneği göstererek, herhangi bir dil, din, ırk, mezhep, ülke ayrımı gözetmeksizin organların başka insanlarda can bulması için gönüllü olarak bütün organları vermeyi kabul etti. Bunun üzerine İzmir, Antalya ve değişik illere haber gönderildi" diye konuştu.

Boğulma vakası olduğu için, karaciğer, kalp gibi bir takım organların son yapılan testlerde alınamayacağının tespit edildiğini vurgulayan Ordubatlı, hastanın yüzünün alınması kararına varıldığını dile getirdi.

Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, Muğla Yücelen Hastanesine gelerek yüzün alınması için operasyona başladı.

'İki hasta arasında karar verildi'

Özkan, Türkiye'nin beşinci yüz naklini de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Özkan, "Kucza'nın dokuları iki hastaya uyum gösterdi. İki hasta arasında karar verdik ve yüzün Sert'e nakledilmesini kararlaştırdık" dedi.

Kısmi yüz nakli de olabilir

Türkiye'nin 5'inci yüz naklini gerçekleştirecek ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrükif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, "Tam yüz nakli planlıyoruz ancak ameliyatın gidişatına göre kısmi yüz nakli de olabilir" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar da ameliyatın gerçekleştireceği hastaneye gelerek bilgi aldı.

'Organ naklinde daha çok mesafe kat etmemiz lazım'

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Muğla ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin organ nakli konusunda kat etmesi gereken yol olduğunu belirten Müezzinoğlu, "Ömer hoca ve ekibi şu anda yola çıktı, geliyorlar. Türkiye artık bu noktalara geldi. Ambulans uçak, ambulans helikopter, seyyar ekipler ile Ömer bey de maşallah, Allah nazardan saklasın, iyi bir ekibi var. Organ naklinde, yüz naklinde doku naklinde daha çok mesafeler kat etmemiz lazım" diye konuştu.

Bir turistin organlarını bağışlamasının insani bir duygu olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim milletimizden de biz bunu istiyoruz; Organ bağışında çok gerilerdeyiz. İnsanı yaşatmak çok önemli. Bizim medeniyet anlayışımız der ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bu anlamda da vatandaşlarımızdan doku bağışında, organ bağışında daha çok duyarlılık istiyoruz."

Recep Sert 1 yıldır nakil bekliyor

Türkiye'nin 5'inci yüz naklinin yapılacağı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Muğla'nın Ula ilçesinde tatildeyken boğulma tehlikesi geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüzünün nakledileceği 27 yaşındaki Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

İzmir'den aktarmalı olarak uçakla Antalya Havalimanı'na gelen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ekibi tarafından havalimanında karşılanan Sert, hastaneye getirildi. Hastane girişindeki gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Sert, üniversitenin basın bürosu ekiplerine yaptığı açıklamada, yüzünün 2007 yılında temizlediği silahın ateş alması sonucu parçalandığını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığını dile getiren Sert, bekar olduğunu ve bir yıl önce nakil için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğunu kaydetti. Sert, "1 yıldır nakil bekliyordum" dedi.

Operasyon tamamlandı

Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüzünü nakledecek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, Muğla Yücelen Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla Kucza'nın yüzünü aldı.

Özkan ve ekibi yaklaşık 4 saat süren operasyonla Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüzünü Muğla Yücelen Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla aldı. Ekiptekiler operasyon çıkışında koşarak kendilerini bekleyen özel araçla Dalaman Havalimanında bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Antalya'da yüzü nakletmek üzere hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışında gazetecilerin 'operasyon nasıl geçti' sorusuna Prof. Dr. Özkan, "Çok başarılı bir operasyon geçti. Çok acil hastamıza yüzü yetiştirmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın yetişmeliyiz" yanıtını verdi.

Öte yandan, Polonyalı turist Andrzej Kucza için iki adet yüz silikonu hazırlandığı, ailenin tercihinin ardından kadavranın yüzünün silikonla kaplanacağı öğrenildi.

Muğla'da ailesi tarafından yüzü bağışlanan Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüzünü 4 saat süren ameliyatın ardından alan Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrükif Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Dalaman Havaalanı'nda bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Antalya'ya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Özkan, koşar adımlarla ameliyathaneye girdi. Ameliyata İstanbul'daki bazı üniversitelerden gelen plastik cerrahların da katıldığı öğrenildi.

Saat 07.40 sıralarında başlayan ameliyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.